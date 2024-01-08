https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"

СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"

Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве "Северных потоков", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:28

2024-01-08T14:28

2024-01-08T15:21

в мире

польша

северный поток

военно-морские силы сша

джо байден

сеймур херш

валерий залужный

украина

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве "Северных потоков", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей."По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле", — говорится в публикации.По данным издания, следствие уже давно склоняется к выводу, что атаку на трубопроводы совершили с территории Украины через Польшу. Тем не менее неспособность Варшавы сотрудничать мешает установить, было предыдущее польское правительство в курсе этого или нет.Как рассказали собеседники WSJ, несколько местных агентств безопасности отказались делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории республики. Кроме того, чиновники из некоторых ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию".При этом следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами, поэтому у них сложилось впечатление, что последние не желают или не могут сотрудничать.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG назвала разрушения беспрецедентными и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом может стоять Украина. Так, по данным Washington Post, операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных киевских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.

https://ria.ru/20231214/potoki-1915826277.html

https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, северный поток, военно-морские силы сша, джо байден, сеймур херш, валерий залужный, украина, россия, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, вооруженные силы украины, авария на "северных потоках"