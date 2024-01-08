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СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.01.2024
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14:28 08.01.2024 (обновлено: 15:21 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html
СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве "Северных потоков", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:28
2024-01-08T15:21
в мире
польша
северный поток
военно-морские силы сша
джо байден
сеймур херш
валерий залужный
украина
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве "Северных потоков", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей."По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле", — говорится в публикации.По данным издания, следствие уже давно склоняется к выводу, что атаку на трубопроводы совершили с территории Украины через Польшу. Тем не менее неспособность Варшавы сотрудничать мешает установить, было предыдущее польское правительство в курсе этого или нет.Как рассказали собеседники WSJ, несколько местных агентств безопасности отказались делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории республики. Кроме того, чиновники из некоторых ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию".При этом следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами, поэтому у них сложилось впечатление, что последние не желают или не могут сотрудничать.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG назвала разрушения беспрецедентными и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом может стоять Украина. Так, по данным Washington Post, операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных киевских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.
https://ria.ru/20231214/potoki-1915826277.html
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в мире, польша, северный поток, военно-морские силы сша, джо байден, сеймур херш, валерий залужный, украина, россия, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, вооруженные силы украины, авария на "северных потоках"
В мире, Польша, Северный поток, Военно-морские силы США, Джо Байден, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Украина, Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Вооруженные силы Украины, Авария на "Северных потоках"
СМИ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"

WSJ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве "Северных потоков", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей.
"По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле", — говорится в публикации.
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По данным издания, следствие уже давно склоняется к выводу, что атаку на трубопроводы совершили с территории Украины через Польшу. Тем не менее неспособность Варшавы сотрудничать мешает установить, было предыдущее польское правительство в курсе этого или нет.
Как рассказали собеседники WSJ, несколько местных агентств безопасности отказались делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории республики. Кроме того, чиновники из некоторых ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию".
При этом следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами, поэтому у них сложилось впечатление, что последние не желают или не могут сотрудничать.
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Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG назвала разрушения беспрецедентными и заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом может стоять Украина. Так, по данным Washington Post, операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных киевских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.
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В миреПольшаСеверный потокВоенно-морские силы СШАДжо БайденСеймур ХершВалерий ЗалужныйУкраинаРоссияГерманияГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Вооруженные силы УкраиныАвария на "Северных потоках"
 
 
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