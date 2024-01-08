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Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные" - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:15 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/pol_dzhamatti-1920113616.html
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные"
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные" - РИА Новости, 08.01.2024
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные"
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные", награду вручают на проходящей в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:15
2024-01-08T07:15
культура
мэттью дэймон
лос-анджелес
хоакин феникс
николас кейдж
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные", награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии. За победу в этой номинации боролись также боролись Мэтт Дэймон ("Air: Большой прыжок"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Хоакин Феникс ("Все страхи Бо"), Тимоти Шаламе ("Вонка") и Николас Кейдж ("Герой наших снов"). "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.
https://ria.ru/20240108/dzherveys-1920110547.html
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мэттью дэймон, лос-анджелес, хоакин феникс, николас кейдж
Культура, Мэттью Дэймон, Лос-Анджелес, Хоакин Феникс, Николас Кейдж
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные"

Пол Джаматти получил "Золотой глобус" за "лучшую мужская роль в комедии/мюзикле"

© Фото : Предоставлено компанией "Кино без границ"Пол Джаматти в фильме "Замерзшие души"
Пол Джаматти в фильме Замерзшие души - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Предоставлено компанией "Кино без границ"
Пол Джаматти в фильме "Замерзшие души". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные", награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии.
За победу в этой номинации боролись также боролись Мэтт Дэймон ("Air: Большой прыжок"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Хоакин Феникс ("Все страхи Бо"), Тимоти Шаламе ("Вонка") и Николас Кейдж ("Герой наших снов").
Британский комик Рикки Джервейс
Назван лауреат "Золотого глобуса" в номинации комедийного жанра
06:11
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.
 
КультураМэттью ДэймонЛос-АнджелесХоакин ФениксНиколас Кейдж
 
 
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