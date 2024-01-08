https://ria.ru/20240108/pol_dzhamatti-1920113616.html
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные"
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные" - РИА Новости, 08.01.2024
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные"
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные", награду вручают на проходящей в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:15
2024-01-08T07:15
2024-01-08T07:15
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные", награду вручают на проходящей в Лос-Анджелесе 81-й церемонии. За победу в этой номинации боролись также боролись Мэтт Дэймон ("Air: Большой прыжок"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Хоакин Феникс ("Все страхи Бо"), Тимоти Шаламе ("Вонка") и Николас Кейдж ("Герой наших снов"). "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.
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мэттью дэймон, лос-анджелес, хоакин феникс, николас кейдж
Культура, Мэттью Дэймон, Лос-Анджелес, Хоакин Феникс, Николас Кейдж
Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" за фильм "Оставленные"
Пол Джаматти получил "Золотой глобус" за "лучшую мужская роль в комедии/мюзикле"