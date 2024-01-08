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В Совфеде не исключили украинский след при поджоге двери журналиста Sputnik

В Совфеде не исключили украинский след при поджоге двери журналиста Sputnik - РИА Новости, 08.01.2024

В Совфеде не исключили украинский след при поджоге двери журналиста Sputnik

Украинский след при поджоге двери ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова нельзя исключать, украинские спецслужбы активно используют свою агентуру, заявил... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T21:28

2024-01-08T21:28

2024-01-08T21:28

россия

владимир джабаров

украина

происшествия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинский след при поджоге двери ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова нельзя исключать, украинские спецслужбы активно используют свою агентуру, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, отметив, что необходимо расценивать любой факт работы на спецслужбы киевского режима как тяжкое преступление. В Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова, об этом он сам сообщил РИА Новости. "К сожалению, это (украинский след - ред.) может быть. Украинские спецслужбы очень активно используют свою агентуру и спящую, и полных агентов для совершения терактов и мелких каких-то гадостей, пакостей. Я думаю, что такие вещи немедленно должны пресекаться, и самое главное - должен быть очень высокий уровень наказания", - сказал Джабаров. Он отметил, что в России сейчас предусмотрен мораторий на смертную казнь, однако существует пожизненное заключение - любой факт работы на спецслужбы Украины "должен расцениваться сейчас как тяжкое преступление для получения очень тяжелых сроков". "Если мы будем отделываться мелкими наказаниями – год, два, три – будут подонки, которые пойдут на такие дела. Поэтому я думаю, что должно быть ужесточено наказание", - добавил сенатор.

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россия, владимир джабаров, украина, происшествия