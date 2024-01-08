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"Голубой шлем": на Украине признали гибель пилота МиГ-29
"Голубой шлем": на Украине признали гибель пилота МиГ-29 - РИА Новости, 08.01.2024
"Голубой шлем": на Украине признали гибель пилота МиГ-29
Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Голубой шлем" погиб во время полета, об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на сообщения в украинских... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T03:20
2024-01-08T03:20
2024-01-08T05:04
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Голубой шлем" погиб во время полета, об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на сообщения в украинских соцсетях."На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем. — Прим. ред.)" — говорится в публикации.Согласно опубликованной информации, которая пока не подтверждена официально ВСУ, военнослужащего звали Владислав, ему было 23 года.Обстоятельства гибели пилота не раскрываются, однако издание связывает инцидент с сообщением Министерства обороны России об уничтожении в декабре украинского истребителя МиГ-29.Двадцать девятого декабря Минобороны России сообщило, что авиация и средства ПВО сбили 10 самолетов и два вертолета воздушных сил Украины, в том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
"Голубой шлем": на Украине признали гибель пилота МиГ-29
"Страна.ua": на Украине погиб пилот МиГ-29 с позывным "Голубой шлем"