https://ria.ru/20240108/pilot-1920104974.html

"Голубой шлем": на Украине признали гибель пилота МиГ-29

"Голубой шлем": на Украине признали гибель пилота МиГ-29 - РИА Новости, 08.01.2024

"Голубой шлем": на Украине признали гибель пилота МиГ-29

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Голубой шлем" погиб во время полета, об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на сообщения в украинских... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T03:20

2024-01-08T03:20

2024-01-08T05:04

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным "Голубой шлем" погиб во время полета, об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на сообщения в украинских соцсетях."На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой шлем. — Прим. ред.)" — говорится в публикации.Согласно опубликованной информации, которая пока не подтверждена официально ВСУ, военнослужащего звали Владислав, ему было 23 года.Обстоятельства гибели пилота не раскрываются, однако издание связывает инцидент с сообщением Министерства обороны России об уничтожении в декабре украинского истребителя МиГ-29.Двадцать девятого декабря Минобороны России сообщило, что авиация и средства ПВО сбили 10 самолетов и два вертолета воздушных сил Украины, в том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8.

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, миг-29