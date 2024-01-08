https://ria.ru/20240108/peregrine-1920202660.html

НАСА прокомментировала ситуацию с лунным модулем Peregrine

НАСА прокомментировала ситуацию с лунным модулем Peregrine - РИА Новости, 08.01.2024

НАСА прокомментировала ситуацию с лунным модулем Peregrine

НАСА прокомментировало проблемы с лунным модулем Peregrine, напомнив, что неудача — тоже стимул к росту и развитию, об этом американское космическое ведомство... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T22:30

2024-01-08T22:30

2024-01-08T22:30

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. НАСА прокомментировало проблемы с лунным модулем Peregrine, напомнив, что неудача — тоже стимул к росту и развитию, об этом американское космическое ведомство заявило в своем аккаунте в соцсети Х. "Каждый успех или неудача — возможность узнать новое и двигаться вперед. Мы используем этот урок для продвижения наших достижений в науке, исследованиях и коммерческом освоении Луны", - заявил в связи с нештатной ситуацией с посадочным модулем Peregrine заместитель руководителя НАСА Джоэль Кернс. В ведомстве повторили данные компании Astrobotic о том, произошел сбой в двигательной системе аппарата, что помешало его ориентации на Солнце. "Компания оценивает ситуацию и будет предоставлять информацию по мере ее поступления", — сообщили в пресс-службе НАСА. Peregrine стартовал в космос утром в понедельник на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах Astrobotic сообщила приблизительно через восемь часов после запуска. Помимо инструментов НАСА на борту аппарата находится ритуальный груз с капсулами человеческого праха от компании Celestis, камень с Эвереста, а также "посылки" от ряда других международных партнеров миссии. Astrobotic построило посадочный модуль Peregrine по контракту с НАСА, однако формально НАСА является лишь заказчиком услуги по доставке на Луну - сам космический аппарат ведомству не принадлежит. Предполагается, что в будущем Peregrine может быть использован в миссиях лунной программы НАСА "Артемида". В ходе его первой испытательной миссии на борту аппарата на Луну должны были быть доставлены пять научно-исследовательских инструментов НАСА, предназначенных для изучения Луны. Изначально планировалось, что НАСА может отправить на нем в два раза больше своей аппаратуры, но осенью ведомство отказалось от этого, сократив их число до пяти из-за опасений в возможной неудачи миссии.

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

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