https://ria.ru/20240108/partiya-1920170496.html
Вагенкнехт учредила собственную партию
Вагенкнехт учредила собственную партию - РИА Новости, 08.01.2024
Вагенкнехт учредила собственную партию
Немецкий политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в военных поставках на Украину и в санкциях против России, провела учредительное заседание своей... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:07
2024-01-08T17:07
2024-01-08T17:42
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в военных поставках на Украину и в санкциях против России, провела учредительное заседание своей партии. "Мы основываем новую партию в Берлине", — написала она в соцсети Facebook*.Политик провела пресс-конференцию, на которой рассказала, среди прочего, о том, что от партии в ЕС будут баллотироваться бывший бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель и бывший член партии "Левых" Фабио Де Мази. По предварительным подсчетам, стартовый капитал новой партии может составить 1,4 миллиона евро — именно столько денег в 2023 году немцы пожертвовали организации-предшественнику, не имевшей статуса партии, о чем в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland рассказал распорядитель средств альянса Вагенкнехт. В октябре Вагенкнехт заявила о выходе из партии "Левые" и создании в будущем собственной политсилы, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14 процентов немцев. В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, россия, сара вагенкнехт, германия, украина, евросоюз
В мире, Россия, Сара Вагенкнехт, Германия, Украина, Евросоюз
Вагенкнехт учредила собственную партию
Немецкий политик Вагенкнехт учредила собственную партию в Берлине
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в военных поставках на Украину и в санкциях против России, провела учредительное заседание своей партии.
"Мы основываем новую партию в Берлине", — написала она в соцсети Facebook*.
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Политик провела пресс-конференцию, на которой рассказала, среди прочего, о том, что от партии в ЕС
будут баллотироваться бывший бургомистр Дюссельдорфа
Томас Гайзель и бывший член партии "Левых" Фабио Де Мази.
По предварительным подсчетам, стартовый капитал новой партии может составить 1,4 миллиона евро — именно столько денег в 2023 году немцы пожертвовали организации-предшественнику, не имевшей статуса партии, о чем в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland
рассказал распорядитель средств альянса Вагенкнехт.
В октябре Вагенкнехт заявила о выходе из партии "Левые" и создании в будущем собственной политсилы, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14 процентов немцев.
В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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