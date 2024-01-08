https://ria.ru/20240108/partiya-1920170496.html

Вагенкнехт учредила собственную партию

Вагенкнехт учредила собственную партию - РИА Новости, 08.01.2024

Вагенкнехт учредила собственную партию

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в военных поставках на Украину и в санкциях против России, провела учредительное заседание своей... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:07

2024-01-08T17:07

2024-01-08T17:42

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, критикующая участие Германии в военных поставках на Украину и в санкциях против России, провела учредительное заседание своей партии. "Мы основываем новую партию в Берлине", — написала она в соцсети Facebook*.Политик провела пресс-конференцию, на которой рассказала, среди прочего, о том, что от партии в ЕС будут баллотироваться бывший бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель и бывший член партии "Левых" Фабио Де Мази. По предварительным подсчетам, стартовый капитал новой партии может составить 1,4 миллиона евро — именно столько денег в 2023 году немцы пожертвовали организации-предшественнику, не имевшей статуса партии, о чем в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland рассказал распорядитель средств альянса Вагенкнехт. В октябре Вагенкнехт заявила о выходе из партии "Левые" и создании в будущем собственной политсилы, выступающей за "здравомыслие и справедливость". По данным опросов, в то время будущую партию были готовы поддержать до 14 процентов немцев. В середине декабря Вагенкнехт сформировала новую парламентскую группу в бундестаге.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231117/vagenknekht-1909993152.html

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