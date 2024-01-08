https://ria.ru/20240108/otstavka-1920190746.html

Премьер Франции Борн подала в отставку

Премьер Франции Борн подала в отставку - РИА Новости, 08.01.2024

Премьер Франции Борн подала в отставку

Глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, президент Эммануэль Макрон её принял, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T20:11

2024-01-08T20:11

2024-01-08T21:32

в мире

франция

элизабет борн

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 8 янв – РИА Новости. Глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, президент Эммануэль Макрон её принял, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Элизабет Борн подала прошение об отставке своего правительства, Макрон его принял", - сообщило СМИ."Мадам премьер-министр, ваша работа на службе нашей нации была каждый день образцовой. Вы воплощали в жизнь реформы со смелостью, вовлеченностью и решимостью. От всего сердца спасибо", - написал Макрон в X.В письме, которое приводит агентство, Борн сообщает о необходимости "как никогда" продолжать курс взятых реформ.Согласно последнему опросу Odoxa-Backbone Consulting для издания Figaro, среди фаворитов на пост главы кабмина французы называют главу министерства образования, самого молодого министра в правительстве Макрона, Габриэля Атталя, а также главу минфина Брюно Ле Мэра.СМИ сообщали, что среди возможных преемников Борн также фигурируют глава минобороны Себастьян Лекорню и министр экологии Кристоф Бешу.Не исключают также кандидатуру бывшего председателя Нацсобрания Франции Ришара Феррана, близкого сторонника Макрона, и Жюльена Денорманди, занимавшего пост министра сельского хозяйства в ходе первого президентского срока Макрона.Слухи о том, что Макрон может "пожертвовать" Борн, начались еще летом после того, как министр провела непопулярную пенсионную реформу в обход голосования парламента и невзирая на массовые протесты. Однако тогда Макрон заверил граждан "в его полной поддержке" главе кабмина.В конце 2023 года Борн вновь силой провела законопроекты о бюджетах на 2024 год, а также резонансный законопроект об иммиграции.

https://ria.ru/20231214/premer-1915694554.html

https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920162049.html

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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон