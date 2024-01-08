https://ria.ru/20240108/ostin-1920207339.html

Конгрессмен призвал Остина отчитаться о его внеплановой госпитализации

Конгрессмен призвал Остина отчитаться о его внеплановой госпитализации - РИА Новости, 08.01.2024

Конгрессмен призвал Остина отчитаться о его внеплановой госпитализации

Член Палаты представителей США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) призвал главу Пентагона Ллойда Остина и его заместителя Кэтлин Хикс явиться на... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T23:43

2024-01-08T23:43

2024-01-08T23:43

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Член Палаты представителей США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) призвал главу Пентагона Ллойда Остина и его заместителя Кэтлин Хикс явиться на слушания в конгресс, чтобы предоставить отчет о внеплановой госпитализации министра и неспособности его заместителя возглавить ведомство в таких обстоятельствах. "Необходимо немедленно провести слушания и получить показания от министра обороны Ллойда Остина и заместителя министра Кэтлин Хикс относительно отсутствия Остина и неспособности (заместителя главы МО США) Хикс выйти из отпуска для выполнения своих обязанностей", - написал законодатель на своей странице в социальной сети X. Он выразил уверенность в том, что отказ руководства Пентагона проинформировать Белый дом, конгресс и американский народ о "недееспособности главы ведомства" отражает отсутствие лидерства, компетентности и прозрачности в администрации президента Джо Байдена. На минувшей неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней держал в тайне от Белого дома информацию о местонахождении Остина. Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, сша, флорида, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша