https://ria.ru/20240108/ostin-1920184805.html

Остин исполняет обязанности из больницы, заявил Белый дом

Остин исполняет обязанности из больницы, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.01.2024

Остин исполняет обязанности из больницы, заявил Белый дом

Шеф Пентагона Ллойд Остин полностью исполняет свои обязанности, находясь в больнице, планов по отправке его в отставку нет, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:10

2024-01-08T19:10

2024-01-08T20:46

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин полностью исполняет свои обязанности, находясь в больнице, планов по отправке его в отставку нет, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает все, что делал бы в обычное время, но из больницы", - сказал Кирби журналистам. По его словам, администрация сконцентрирована лишь на восстановлении Остина и на том, чтобы ему была оказана вся необходимая помощь. Кирби добавил, что президент США Джо Байден ждет возвращение Остина в Пентагон, уважая его за то, что он взял на себя ответственность за недостаточно оперативное информирование о ситуации. "Нет планов, кроме тех, чтобы Остин оставался на посту", - добавил Кирби. На минувшей неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон в течение трех дней в тайне держал от Белого дома информацию о пребывании Остина. Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Сам глава Пентагона ранее заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. Остину 70 лет. Он возглавляет Пентагон с января 2021 года.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

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в мире, сша, ллойд остин, джон кирби, джо байден, министерство обороны сша