https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html

Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона

Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона - РИА Новости, 08.01.2024

Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона

Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T04:51

2024-01-08T04:51

2024-01-08T10:00

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон."Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал конгрессмен в соцсети X.Бэкон назвал непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны в течение трех дней был в отделении интенсивной терапии, "провалом руководства".Кроме того, республиканец потребовал внести "исправления", подразумевая, вероятно, работу оборонного ведомства.В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс.По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.

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в мире, сша, россия, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша