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Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона - РИА Новости, 08.01.2024
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04:51 08.01.2024 (обновлено: 10:00 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ostin-1920107184.html
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона - РИА Новости, 08.01.2024
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона
Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T04:51
2024-01-08T10:00
в мире
сша
россия
ллойд остин
джейк салливан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон."Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал конгрессмен в соцсети X.Бэкон назвал непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны в течение трех дней был в отделении интенсивной терапии, "провалом руководства".Кроме того, республиканец потребовал внести "исправления", подразумевая, вероятно, работу оборонного ведомства.В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс.По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.
https://ria.ru/20240108/ostin-1920098424.html
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в мире, сша, россия, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Ллойд Остин, Джейк Салливан, Министерство обороны США
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона

Конгрессмен Дон Бэкон назвал провалом утаивание болезни шефа Пентагона Остина

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон.
"Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал конгрессмен в соцсети X.
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00:33
Бэкон назвал непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны в течение трех дней был в отделении интенсивной терапии, "провалом руководства".
Кроме того, республиканец потребовал внести "исправления", подразумевая, вероятно, работу оборонного ведомства.
В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс.
По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.
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Вчера, 21:15
 
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