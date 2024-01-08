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Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона - РИА Новости, 08.01.2024
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона
Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T04:51
2024-01-08T04:51
2024-01-08T10:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон."Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал конгрессмен в соцсети X.Бэкон назвал непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны в течение трех дней был в отделении интенсивной терапии, "провалом руководства".Кроме того, республиканец потребовал внести "исправления", подразумевая, вероятно, работу оборонного ведомства.В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс.По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.
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в мире, сша, россия, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Ллойд Остин, Джейк Салливан, Министерство обороны США
Минуты. В США внезапно вспомнили о России из-за пропажи главы Пентагона
Конгрессмен Дон Бэкон назвал провалом утаивание болезни шефа Пентагона Остина
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Неспособность Пентагона проинформировать администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина является провалом, заявил член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон.
"Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России
и Китая
составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании", — написал конгрессмен в соцсети X.
В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы
Бэкон назвал непредоставление Белому дому информации о том, что министр обороны в течение трех дней был в отделении интенсивной терапии, "провалом руководства".
Кроме того, республиканец потребовал внести "исправления", подразумевая, вероятно, работу оборонного ведомства.
В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс.
По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана
, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона