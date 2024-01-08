https://ria.ru/20240108/ostin-1920098424.html

В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы

В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы - РИА Новости, 08.01.2024

В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы

Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет, заявили в американском оборонном ведомстве. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T00:33

2024-01-08T00:33

2024-01-08T00:47

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет, заявили в американском оборонном ведомстве.По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Остин остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и пребывает в хорошем настроении."На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки", - говорится в распространенном заявлении представителя американского минобороны.При этом в ведомстве пообещали предоставлять информацию о состоянии здоровья министра.Также Райдер подтвердил информацию издания Politico, которое сообщило ранее о том, что шеф Пентагона разговаривал с Байденом. Каких-либо подробностей диалога он при этом не предоставил.В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.

https://ria.ru/20231030/komanduyuschiy-1906309908.html

https://ria.ru/20240107/ostin-1920006278.html

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министерство обороны сша, сша, ллойд остин, в мире, патрик райдер, nbc, джейк салливан, politico