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В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы - РИА Новости, 08.01.2024
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00:33 08.01.2024 (обновлено: 00:47 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ostin-1920098424.html
В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы
В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы - РИА Новости, 08.01.2024
В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы
Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет, заявили в американском оборонном ведомстве. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:33
2024-01-08T00:47
министерство обороны сша
сша
ллойд остин
в мире
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет, заявили в американском оборонном ведомстве.По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Остин остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и пребывает в хорошем настроении."На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки", - говорится в распространенном заявлении представителя американского минобороны.При этом в ведомстве пообещали предоставлять информацию о состоянии здоровья министра.Также Райдер подтвердил информацию издания Politico, которое сообщило ранее о том, что шеф Пентагона разговаривал с Байденом. Каких-либо подробностей диалога он при этом не предоставил.В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
https://ria.ru/20231030/komanduyuschiy-1906309908.html
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министерство обороны сша, сша, ллойд остин, в мире, патрик райдер, nbc, джейк салливан, politico
Министерство обороны США, США, Ллойд Остин, В мире, Патрик Райдер, NBC, Джейк Салливан, Politico
В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы

Пентагон: Остин по-прежнему находится в больнице, точной даты выписки пока нет

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛлойд Джеймс Остин III
Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ллойд Джеймс Остин III. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет, заявили в американском оборонном ведомстве.
По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Остин остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и пребывает в хорошем настроении.
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"На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки", - говорится в распространенном заявлении представителя американского минобороны.
При этом в ведомстве пообещали предоставлять информацию о состоянии здоровья министра.

Также Райдер подтвердил информацию издания Politico, которое сообщило ранее о том, что шеф Пентагона разговаривал с Байденом. Каких-либо подробностей диалога он при этом не предоставил.
В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
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