В Пентагоне не могут назвать дату выписки Остина из больницы
Пентагон: Остин по-прежнему находится в больнице, точной даты выписки пока нет
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛлойд Джеймс Остин III
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Ллойд Джеймс Остин III. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет, заявили в американском оборонном ведомстве.
По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Остин остается в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но выздоравливает и пребывает в хорошем настроении.
"На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки", - говорится в распространенном заявлении представителя американского минобороны.
При этом в ведомстве пообещали предоставлять информацию о состоянии здоровья министра.
Также Райдер подтвердил информацию издания Politico, которое сообщило ранее о том, что шеф Пентагона разговаривал с Байденом. Каких-либо подробностей диалога он при этом не предоставил.
Также Райдер подтвердил информацию издания Politico, которое сообщило ранее о том, что шеф Пентагона разговаривал с Байденом. Каких-либо подробностей диалога он при этом не предоставил.
В минувшую пятницу, 5 января, выяснилось, что глава Пентагона попал в больницу в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.