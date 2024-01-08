https://ria.ru/20240108/orban-1920161042.html

В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета

В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета - РИА Новости, 08.01.2024

В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в ответе РИА Новости о том, сможет ли Виктор Орбан временно занять пост главы Евросовета, призвал к... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:41

2024-01-08T15:41

2024-01-08T15:44

в мире

венгрия

евросовет

виктор орбан

шарль мишель

европарламент

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg

БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в ответе РИА Новости о том, сможет ли Виктор Орбан временно занять пост главы Евросовета, призвал к "стратегическому спокойствию"."В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия", - заявил Хаваши.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет Орбан.

https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918342447.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, евросовет, виктор орбан, шарль мишель, европарламент, евросоюз