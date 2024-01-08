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В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета - РИА Новости, 08.01.2024
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15:41 08.01.2024 (обновлено: 15:44 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/orban-1920161042.html
В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета
В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета - РИА Новости, 08.01.2024
В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета
Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в ответе РИА Новости о том, сможет ли Виктор Орбан временно занять пост главы Евросовета, призвал к... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:41
2024-01-08T15:44
в мире
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евросовет
виктор орбан
шарль мишель
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в ответе РИА Новости о том, сможет ли Виктор Орбан временно занять пост главы Евросовета, призвал к "стратегическому спокойствию"."В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия", - заявил Хаваши.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет Орбан.
https://ria.ru/20231227/evrosoyuz-1918342447.html
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в мире, венгрия, евросовет, виктор орбан, шарль мишель, европарламент, евросоюз
В мире, Венгрия, Евросовет, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Европарламент, Евросоюз
В офисе Орбана прокомментировали его возможное назначение главой Евросовета

В офисе Орбана прокомментировали возможное назначение премьера главой Евросовета

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши в ответе РИА Новости о том, сможет ли Виктор Орбан временно занять пост главы Евросовета, призвал к "стратегическому спокойствию".
«
"В этом вопросе мы рекомендуем придерживаться стратегического спокойствия", - заявил Хаваши.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет Орбан.
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В миреВенгрияЕвросоветВиктор ОрбанШарль МишельЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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