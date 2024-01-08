"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года
"Оппенгеймер" Нолана получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. "Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм", лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", следует из трансляции, которую вел телеканал CBS.
Кроме "Оппенгеймера", в категории "драма" были представлены "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.
Киллиан Мерфи, сыгравший в "Оппенгеймере", получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а Роберт Дауни — младший, также снявшийся в этой картине, удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.
- Лили Гладстоун получила статуэтку за главную женскую роль в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны";
- Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные";
- работа Эммы Стоун в фильме "Бедные-несчастные" признана лучшей женской ролью в комедии/мюзикле;
- в категории "Лучший драматический сериал" "Золотой глобус" завоевал четвертый, финальный сезон сериала "Наследники" ;
- Киран Калкин, сыгравший в этой картине, стал победителем в номинации "лучшая роль в драматическом телесериале";
- фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", а певица Билли Айлиш — за звучащую в этом фильме композицию "What Was I Made For?";
- последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший анимационный фильм";
- Лучшим фильмом на иностранном языке признана французская лента "Анатомия падения".
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.