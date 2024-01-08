https://ria.ru/20240108/oppengeymer-1920112998.html

"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года

"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года - РИА Новости, 08.01.2024

"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм", лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:07

2024-01-08T07:07

2024-01-08T09:51

культура

кристофер нолан

лос-анджелес

брэдли купер

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. "Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм", лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", следует из трансляции, которую вел телеканал CBS.Кроме "Оппенгеймера", в категории "драма" были представлены "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.Киллиан Мерфи, сыгравший в "Оппенгеймере", получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а Роберт Дауни — младший, также снявшийся в этой картине, удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана."Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.

https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кристофер нолан, лос-анджелес, брэдли купер, мартин скорсезе