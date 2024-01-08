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"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:07 08.01.2024 (обновлено: 09:51 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/oppengeymer-1920112998.html
"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года
"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года - РИА Новости, 08.01.2024
"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года
"Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм", лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:07
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культура
кристофер нолан
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брэдли купер
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. "Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм", лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", следует из трансляции, которую вел телеканал CBS.Кроме "Оппенгеймера", в категории "драма" были представлены "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.Киллиан Мерфи, сыгравший в "Оппенгеймере", получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а Роберт Дауни — младший, также снявшийся в этой картине, удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана."Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.
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кристофер нолан, лос-анджелес, брэдли купер, мартин скорсезе
Культура, Кристофер Нолан, Лос-Анджелес, Брэдли Купер, Мартин Скорсезе
"Оппенгеймер" получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года

"Оппенгеймер" Нолана получил "Золотой глобус" как лучший драматический фильм

© Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер"
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
© Universal Studios
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. "Оппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический фильм", лучшей комедией признали фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", следует из трансляции, которую вел телеканал CBS.
Кроме "Оппенгеймера", в категории "драма" были представлены "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селина Сона, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстина Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.
Киллиан Мерфи, сыгравший в "Оппенгеймере", получил премию за лучшую мужскую драматическую роль, а Роберт Дауни — младший, также снявшийся в этой картине, удостоился статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.
  • Лили Гладстоун получила статуэтку за главную женскую роль в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны";
  • Пол Джаматти завоевал "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Оставленные";
  • работа Эммы Стоун в фильме "Бедные-несчастные" признана лучшей женской ролью в комедии/мюзикле;
  • в категории "Лучший драматический сериал" "Золотой глобус" завоевал четвертый, финальный сезон сериала "Наследники" ;
  • Киран Калкин, сыгравший в этой картине, стал победителем в номинации "лучшая роль в драматическом телесериале";
  • фильм "Барби" получил "Золотой глобус" в номинации "кинематографические и кассовые достижения", а певица Билли Айлиш — за звучащую в этом фильме композицию "What Was I Made For?";
  • последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" удостоен "Золотого глобуса" в категории "Лучший анимационный фильм";
  • Лучшим фильмом на иностранном языке признана французская лента "Анатомия падения".
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.
Кадр из фильма Анатомия падения
Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"
05:41
 
КультураКристофер НоланЛос-АнджелесБрэдли КуперМартин Скорсезе
 
 
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