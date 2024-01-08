Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/odessa-1920140502.html
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки
Представители военкомата в Одессе остановили троллейбус для проверки, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:28
2024-01-08T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представители военкомата в Одессе остановили троллейбус для проверки, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нем проверку. Видно, как они входят во все открытые двери", - говорится в сообщении издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки

"Страна": представители военкомата в Одессе остановили троллейбус для проверки

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представители военкомата в Одессе остановили троллейбус для проверки, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нем проверку. Видно, как они входят во все открытые двери", - говорится в сообщении издания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 января, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала