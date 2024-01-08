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СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки
Представители военкомата в Одессе остановили троллейбус для проверки, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:28
2024-01-08T12:28
2024-01-08T12:28
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представители военкомата в Одессе остановили троллейбус для проверки, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нем проверку. Видно, как они входят во все открытые двери", - говорится в сообщении издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Одессе представители военкомата остановили троллейбус для проверки
"Страна": представители военкомата в Одессе остановили троллейбус для проверки