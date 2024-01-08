https://ria.ru/20240108/odessa-1920098860.html

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T00:43

2024-01-08T00:43

2024-01-08T04:27

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Одесской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.

https://ria.ru/20240108/obstrel-1920097802.html

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одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире