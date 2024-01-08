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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:43 08.01.2024 (обновлено: 04:27 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/odessa-1920098860.html
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:43
2024-01-08T04:27
специальная военная операция на украине
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россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".&quot;В Одесской области были слышны взрывы&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
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одесская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Одесской области прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«

"В Одесской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным. В ответ на агрессию украинской армии против гражданского населения российские войска нанесли массированные удары возмездия по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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