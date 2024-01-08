https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо

Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо - РИА Новости, 08.01.2024

Поражение НАТО в столкновении с Россией предсказуемо

На этой неделе в Брюсселе в штаб-квартире НАТО будут решать, как скрыть вполне очевидный факт перелома в военном противостоянии с нами. Перелома, естественно, в РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:00

2024-01-08T08:08

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На этой неделе в Брюсселе в штаб-квартире НАТО будут решать, как скрыть вполне очевидный факт перелома в военном противостоянии с нами. Перелома, естественно, в пользу Москвы. Это еще, разумеется, не выполнение всех задач военной спецоперации России, но крупный и значимый шаг в том направлении, которое было обозначено в феврале 2022 года.О том, что нам предрекали абсолютное и тотальное поражение — как вовне, так и внутри страны — с нанесением невосполнимого ущерба экономике и с максимальной нашей изоляцией, теперь те, кто геополитический кризис создал, раздул, а потом превратил его в военное противостояние с нами, говорить западнее Бреста уже стесняются. Объяснить, насколько это возможно, поражение коалиции (там полсотни стран, на всякий случай) и сам крах идеи раскассирования России невозможно. Для них. Потерю лица предпочитают не замечать.Мы не гордые — мы можем напомнить, если кто подзабыл, хронику поражения, о котором, в принципе, было известно заранее.Итак, чтобы выглядеть внушительно, НАТО и ее заединщики, помимо вмешательства самих стран — членов альянса, решили подпереться еще и сочувствующими, не входящими в договор государствами из Европы, Азии и Африки. Был организована соответствующая структура, получившая название "формат Рамштайн" (заседания проходили на американской базе Рамштайн в ФРГ).Чуть менее года назад там обсудили, как с нами будут расправляться. План выглядел чрезвычайно внушительно. На бумаге. На неуравновешенных лиц со скошенными от русофобии глазами, убежденных, что колесные танки (из Франции), БМП и военные внедорожники (из Германии и США), а также танки из Британии позволят вообще все в военном отношении, в том числе и отправиться в победоносное контрнаступление на Россию, данные замыслы не могли не произвести впечатления.Заединщики НАТО и сама НАТО — удивительно, но факт — все свои обещания выполнили. Все отправили, подкрепили поставки техники колоссальными денежными вливаниями, однако… нет, не что-то пошло не так, а ничего вообще из предполагаемого и запланированного достигнуто не было.Тот самый случай, когда провал военной доктрины на линии боевого столкновения в зоне специальной военной операции скрыть или прикрыть было невозможно. Уж на что лояльна составителям этой доктрины "Вашингтон пост", но даже там не выдержали и выпустили огромную корреспонденцию на десятки тысяч печатных знаков, чтобы попытаться понять — что было, что сделали и кто виноват.О наказании невиновных и награждении непричастных речь, правда, не шла. Пока не шла.На этой неделе на Совете НАТО — Украина будут решать, вы не поверите, ровно тот же вопрос, который обсуждали без малого год назад. Как бы еще поддержать Киев (чем именно поддержать, тут без тайн и секретов: нужно много миллиардов в основных резервных валютах и еще больше — вооружений и техники), и не просто поддержать, а так, чтобы победить. Нас.Киев хочет системы ПВО (которых нет, по крайней мере, вот так, в свободном доступе, чтобы взять и отправить), F-16, которыми нужно уметь управлять и обслуживать на земле. В списке наверняка имеются и снаряды, и патроны, и амуниция, и обмундирование.Так вот сейчас ничего этого у Запада больше нет. Не в смысле — "нет, но мы будем искать", а в смысле — "нет и быть не может, и надеяться тоже не стоит". Любой неангажированный военный эксперт вам скажет, что создание (с нуля) батареи ПВО — это годы. Таков производственный цикл. И ускорить его невозможно. То же самое касается и всего остального.Нет у Запада и денег.Основной донор — США — уже ушел с головой в предвыборную кампанию, из которой вернется не ранее чем в январе 2025-го, в день инаугурации президента США. Так и сказали: "США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса".Про Европу в данном контексте и говорить неудобно — Брюссель на протяжении многих лет все решения по Украине всегда согласовывал с Вашингтоном и оставался с Америкой на одной волне.Сказанное о Западе и его истощившемся запале как помощи Киеву, так и ненависти к нам не означает и не может означать для нас ни перемену участи, ни ослабления усилий, ни облегчения задач. Чрево, которое выносило проект "Анти-Россия", не потеряло фертильности. Оно вполне способно производить новых химер и новых чудовищ. Это закон схватки, в которой сейчас мы просто не имеем права допустить ни оплошности, ни ошибки. Ни иллюзий, кстати сказать, по поводу наших противников.Даже если мы знаем, что конфликт Западом проигран, что ситуация с украинской экономикой катастрофическая, что и в Киеве, и в натовских столицах сейчас, когда фиаско близко, уже начались политические распри, все равно мы должны отдавать себе отчет, что дорога наша в 2024 году будет трудной. Но мы также должны и помнить, как и понимать, что залог выполнения нашей главной задачи — в том, чтобы спокойно и уверенно по этой дороге двигаться. Двигаться только вперед.

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919612002.html

https://ria.ru/20240106/kuleba-1919882352.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, россия, сша, киев, нато, f-16, украина