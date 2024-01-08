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В Германии назвали условие нового наступления ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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03:40 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/nastuplenie-1920105394.html
В Германии назвали условие нового наступления ВСУ
В Германии назвали условие нового наступления ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
В Германии назвали условие нового наступления ВСУ
С получением американских истребителей F-16 Украина может перейти к новому наступлению с акцентом на Крым, утверждает корреспондент Die Welt по военным и... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T03:40
2024-01-08T03:40
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валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. С получением американских истребителей F-16 Украина может перейти к новому наступлению с акцентом на Крым, утверждает корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер в статье под громким названием "Внезапно украинский прорыв снова стал достижимым".Как заявляет автор, Украина делает Крым своей "мишенью"."От украинского плацдарма на Днепре (имеются в виду Крынки. – ред.) до Крыма всего около 60 километров. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению", - утверждает Хакенсбергер.Зеленский в начале года заявил британскому журналу Economist, что "изолирование" Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Зеленским операцию ложными ожиданиями. "В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", - сказал парламентарий РИА Новости.Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.При этом разрекламированное "контрнаступление" Киева в 2023 году было признано провальным. Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябрьском интервью Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" украинские войска должны были уже "повоевать" в Крыму.
https://ria.ru/20240107/soldaty-1920008389.html
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в мире, германия, россия, владимир путин, леонид ивлев, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Германия, Россия, Владимир Путин, Леонид Ивлев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
В Германии назвали условие нового наступления ВСУ

Welt: Украина может пойти в новое наступление после получения F-16

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. С получением американских истребителей F-16 Украина может перейти к новому наступлению с акцентом на Крым, утверждает корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер в статье под громким названием "Внезапно украинский прорыв снова стал достижимым".
Как заявляет автор, Украина делает Крым своей "мишенью".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Кончают с собой": солдаты ВСУ отказались воевать в Крынках
Вчера, 04:43
"От украинского плацдарма на Днепре (имеются в виду Крынки. – ред.) до Крыма всего около 60 километров. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению", - утверждает Хакенсбергер.
Зеленский в начале года заявил британскому журналу Economist, что "изолирование" Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Зеленским операцию ложными ожиданиями. "В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", - сказал парламентарий РИА Новости.
Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
При этом разрекламированное "контрнаступление" Киева в 2023 году было признано провальным. Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябрьском интервью Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" украинские войска должны были уже "повоевать" в Крыму.
На набережной Ялты после снегопада - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
СМИ: планы НАТО по Крыму обернулись катастрофой
1 января, 22:33
 
В миреГерманияРоссияВладимир ПутинЛеонид ИвлевВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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