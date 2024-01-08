https://ria.ru/20240108/nastuplenie-1920105394.html

В Германии назвали условие нового наступления ВСУ

В Германии назвали условие нового наступления ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

В Германии назвали условие нового наступления ВСУ

С получением американских истребителей F-16 Украина может перейти к новому наступлению с акцентом на Крым, утверждает корреспондент Die Welt по военным и... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T03:40

2024-01-08T03:40

2024-01-08T03:40

в мире

германия

россия

владимир путин

леонид ивлев

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. С получением американских истребителей F-16 Украина может перейти к новому наступлению с акцентом на Крым, утверждает корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер в статье под громким названием "Внезапно украинский прорыв снова стал достижимым".Как заявляет автор, Украина делает Крым своей "мишенью"."От украинского плацдарма на Днепре (имеются в виду Крынки. – ред.) до Крыма всего около 60 километров. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению", - утверждает Хакенсбергер.Зеленский в начале года заявил британскому журналу Economist, что "изолирование" Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Зеленским операцию ложными ожиданиями. "В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", - сказал парламентарий РИА Новости.Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.При этом разрекламированное "контрнаступление" Киева в 2023 году было признано провальным. Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябрьском интервью Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" украинские войска должны были уже "повоевать" в Крыму.

https://ria.ru/20240107/soldaty-1920008389.html

https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, владимир путин, леонид ивлев, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, f-16