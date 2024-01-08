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В Колумбии арестовали двух крупных наркоторговцев - РИА Новости, 08.01.2024
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02:52 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/narkotorgovtsy-1920103826.html
В Колумбии арестовали двух крупных наркоторговцев
В Колумбии арестовали двух крупных наркоторговцев - РИА Новости, 08.01.2024
В Колумбии арестовали двух крупных наркоторговцев
Находящиеся в международном розыске главари банды "Лос-Курва" были задержаны в колумбийском департаменте Валье-дель-Каука, по данным следствия, они поставляли... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T02:52
2024-01-08T02:52
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Находящиеся в международном розыске главари банды "Лос-Курва" были задержаны в колумбийском департаменте Валье-дель-Каука, по данным следствия, они поставляли на рынки США и ЕС более пяти тонн кокаина ежемесячно, сообщило министерство обороны Колумбии. "Тяжелый удар по наркоторговле. В ходе скоординированной операции полиции, военно-морского флота, прокуратуры Колумбии и полиции Эквадора два брата по прозвищу "Курва" и "Чанчи", возглавлявшие преступную структуру "Лос-Курва", были захвачены в муниципалитетах Канделария и Буэнавентура в департаменте Валье-дель-Каука", - говорится в сообщении в блоге министерства в соцсети Х. В отношении главаря наркоторговцев по прозвищу "Курва" действует запрос США об экстрадиции в связи с наркоторговлей, его брат по аналогичным обвинениям находится в международном розыске по линии Интерпола. По данным следствия, задержанные, пользуясь помощью мексиканских наркокартелей использовали катера и рыболовные суда для отправки кокаина в США и Европу с тихоокеанского побережья Колумбии и из провинции Эсмеральдас в Эквадоре. Объемы поставок превышали пять тонн наркотика в месяц. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте, а также в европейские порты.
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колумбия, эквадор, сша, евросоюз, интерпол, в мире
Колумбия, Эквадор, США, Евросоюз, Интерпол, В мире
В Колумбии арестовали двух крупных наркоторговцев

Власти Колумбии и Эквадора задержали крупных наркоторговцев "Курву" и "Чанчу"

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбии
Полиция Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Находящиеся в международном розыске главари банды "Лос-Курва" были задержаны в колумбийском департаменте Валье-дель-Каука, по данным следствия, они поставляли на рынки США и ЕС более пяти тонн кокаина ежемесячно, сообщило министерство обороны Колумбии.
«
"Тяжелый удар по наркоторговле. В ходе скоординированной операции полиции, военно-морского флота, прокуратуры Колумбии и полиции Эквадора два брата по прозвищу "Курва" и "Чанчи", возглавлявшие преступную структуру "Лос-Курва", были захвачены в муниципалитетах Канделария и Буэнавентура в департаменте Валье-дель-Каука", - говорится в сообщении в блоге министерства в соцсети Х.
В отношении главаря наркоторговцев по прозвищу "Курва" действует запрос США об экстрадиции в связи с наркоторговлей, его брат по аналогичным обвинениям находится в международном розыске по линии Интерпола. По данным следствия, задержанные, пользуясь помощью мексиканских наркокартелей использовали катера и рыболовные суда для отправки кокаина в США и Европу с тихоокеанского побережья Колумбии и из провинции Эсмеральдас в Эквадоре. Объемы поставок превышали пять тонн наркотика в месяц.
Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте, а также в европейские порты.
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КолумбияЭквадорСШАЕвросоюзИнтерполВ мире
 
 
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