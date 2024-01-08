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В МВД отреагировали на слова полицейского об избиении детей в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 08.01.2024
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09:38 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/mvd-1920124780.html
В МВД отреагировали на слова полицейского об избиении детей в Нижнем Тагиле
В МВД отреагировали на слова полицейского об избиении детей в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 08.01.2024
В МВД отреагировали на слова полицейского об избиении детей в Нижнем Тагиле
Меры реагирования на высказывание сотрудника полиции, назвавшего резонансное избиение детей в Нижнем Тагиле "раздутым", будут приняты обязательно, заявил РИА... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:38
2024-01-08T09:38
происшествия
россия
валерий горелых
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Меры реагирования на высказывание сотрудника полиции, назвавшего резонансное избиение детей в Нижнем Тагиле "раздутым", будут приняты обязательно, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Ранее в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту, а мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 29 декабря напротив школы по улице Гвардейской в Нижнем Тагиле, в частности, девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточняли в СК РФ, к избиению детей причастны двое подростков из Азербайджана, следствие готовит материалы для ходатайства перед судом о помещении их в центр временной изоляции. Спустя несколько дней в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" под публикацией по этой теме Тарас Булгаков, замначальника отдела полиции №19, на территории которого и случилось избиение детей, со своего личного аккаунта оставил комментарий: "Раздули из ничего чего". Реакция полицейского сильно возмутила местных жителей, позже правоохранитель удалил комментарий, однако ответы пользователей сети на него сохранились. "Меры реагирования будут приняты в обязательном порядке", - кратко сказал Горелых агентству о высказывании Булгакова и последствиях. Ранее он пояснял РИА Новости, что пострадавшая девочка была выписана из больницы, а ее обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД. По его словам, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой незадолго до конфликта, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Помимо расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, заведено административное дело в отношении отца и матери двух подростков за ненадлежащее воспитание собственных детей. По сведениям СК РФ, организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по инциденту.
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происшествия, россия, валерий горелых, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Валерий Горелых, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД отреагировали на слова полицейского об избиении детей в Нижнем Тагиле

Горелых: МВД примет меры после слов сотрудника об избиении детей в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Меры реагирования на высказывание сотрудника полиции, назвавшего резонансное избиение детей в Нижнем Тагиле "раздутым", будут приняты обязательно, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту, а мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 29 декабря напротив школы по улице Гвардейской в Нижнем Тагиле, в частности, девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточняли в СК РФ, к избиению детей причастны двое подростков из Азербайджана, следствие готовит материалы для ходатайства перед судом о помещении их в центр временной изоляции.
Спустя несколько дней в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" под публикацией по этой теме Тарас Булгаков, замначальника отдела полиции №19, на территории которого и случилось избиение детей, со своего личного аккаунта оставил комментарий: "Раздули из ничего чего". Реакция полицейского сильно возмутила местных жителей, позже правоохранитель удалил комментарий, однако ответы пользователей сети на него сохранились.
«
"Меры реагирования будут приняты в обязательном порядке", - кратко сказал Горелых агентству о высказывании Булгакова и последствиях.
Ранее он пояснял РИА Новости, что пострадавшая девочка была выписана из больницы, а ее обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД. По его словам, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой незадолго до конфликта, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Помимо расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, заведено административное дело в отношении отца и матери двух подростков за ненадлежащее воспитание собственных детей.
По сведениям СК РФ, организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по инциденту.
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