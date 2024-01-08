https://ria.ru/20240108/musk-1920131338.html

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков - РИА Новости, 08.01.2024

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Американский предприниматель Илон Маск в ответ на недавние сообщения СМИ о том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что за последние три года... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:57

2024-01-08T10:57

2024-01-08T10:57

в мире

сша

илон маск

spacex

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на недавние сообщения СМИ о том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что за последние три года выборочные тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков или алкоголя, сообщает издание Forbes. В субботу издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой, ссылаясь на источники, сообщило, что миллиардер продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. "Илон Маск опроверг употребление запрещенных наркотиков, заявив, что в его организме за три года выборочных тестов на наркотики "не было обнаружено даже следов" наркотиков или алкоголя", - говорится в сообщении издания. В начале октября 2018 года Маск затянулся "косяком" в эфире комедийного шоу на YouTube. Неизвестно, была ли это марихуана. Маск в эфире шоу утверждал, что затяжка на него не подействовала. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из-за поведения Маска НАСА объявило проверку безопасности в компаниях SpaceX и Boeing. В конце ноября того же года глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится.

https://ria.ru/20240102/predskazanie-1919411833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, илон маск, spacex