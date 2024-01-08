Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков
Forbes: Маск заявил, что в его организме не нашли следов наркотиков или алкоголя
© AP Photo / Leon NealИлон Маск
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на недавние сообщения СМИ о том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что за последние три года выборочные тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков или алкоголя, сообщает издание Forbes.
В субботу издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой, ссылаясь на источники, сообщило, что миллиардер продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством.
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"Илон Маск опроверг употребление запрещенных наркотиков, заявив, что в его организме за три года выборочных тестов на наркотики "не было обнаружено даже следов" наркотиков или алкоголя", - говорится в сообщении издания.
В начале октября 2018 года Маск затянулся "косяком" в эфире комедийного шоу на YouTube. Неизвестно, была ли это марихуана. Маск в эфире шоу утверждал, что затяжка на него не подействовала. После этого в СМИ появились сообщения о том, что ВВС США рассматривают возможность лишить Маска его секретного допуска. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из-за поведения Маска НАСА объявило проверку безопасности в компаниях SpaceX и Boeing. В конце ноября того же года глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится.