https://ria.ru/20240108/msb-1919032862.html
Ефимов: почти 370 арендованных помещений выкупил у столицы МСБ в 2023 году
Ефимов: почти 370 арендованных помещений выкупил у столицы МСБ в 2023 году - РИА Новости, 08.01.2024
Ефимов: почти 370 арендованных помещений выкупил у столицы МСБ в 2023 году
Малый и средний бизнес в прошлом году выкупил у Москвы по преимущественному праву 69 тысяч квадратных метров недвижимости, заявил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:07
2024-01-08T12:07
2024-01-08T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
зеленоград
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Малый и средний бизнес в прошлом году выкупил у Москвы по преимущественному праву 69 тысяч квадратных метров недвижимости, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Право выкупа предоставляют компаниям, которые снимали в аренду у Москвы недвижимость больше двух лет, также эти организации должны быть включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Между тем, здания, которые реализуют на специальных торгах для МСП, должны состоять в перечне объектов, которые предназначены для использования малым и средним бизнесом, как минимум пять лет."В 2023 году представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 368 объектов недвижимости", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что общая площадь выкупленных помещений равна 69 тыс. кв. м. Данный показатель соответствует уровню 2022 года.Ознакомиться со списком имущества, которое предназначено для передачи представителям МСП, можно на официальном сайте мэра Москвы. В настоящий момент в этом перечне состоят свыше 1,6 тыс. объектов нежилого фонда. Эти помещения организации могут выкупить у столицы по преимущественному праву. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно онлайн обратиться в департамент городского имущества за госуслугой "Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы". Договоры купли-продажи заключаются в электронном виде.Как рассказал министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, большим спросом у представителей МСП пользуется недвижимость, которая расположена в центре мегаполиса. Так, в центре в 2023 году арендаторы выкупили 86 объектов, общая площадь этих зданий составила 20,6 тыс. кв. м. Кроме того, 47 помещений бизнесмены выкупили на севере столицы (площадь 7,5 тыс. кв. м), 45 – на юго-западе (площадь 6,5 тыс. кв. м), 34 – на юге (площадь 5,8 тыс. кв. м), 36 – на северо-востоке (площадь 9,2 тыс. кв. м).Остальные выкупленные помещения представителями МСП расположены на востоке, западе, северо-западе, юго-востоке столицы, а также в Зеленограде.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы с 2022 года освободили более 130 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние 5 месяцев аренды городских нежилых помещений при продлении договоров на новый срок.
https://realty.ria.ru/20231229/proekt-1918935805.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , зеленоград, коммерческая недвижимость
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Зеленоград, Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Малый и средний бизнес в прошлом году выкупил у Москвы по преимущественному праву 69 тысяч квадратных метров недвижимости, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Право выкупа предоставляют компаниям, которые снимали в аренду у Москвы недвижимость больше двух лет, также эти организации должны быть включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Между тем, здания, которые реализуют на специальных торгах для МСП, должны состоять в перечне объектов, которые предназначены для использования малым и средним бизнесом, как минимум пять лет.
"В 2023 году представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 368 объектов недвижимости", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что общая площадь выкупленных помещений равна 69 тыс. кв. м. Данный показатель соответствует уровню 2022 года.
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Ознакомиться со списком имущества, которое предназначено для передачи представителям МСП, можно на официальном сайте мэра Москвы. В настоящий момент в этом перечне состоят свыше 1,6 тыс. объектов нежилого фонда. Эти помещения организации могут выкупить у столицы по преимущественному праву. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно онлайн обратиться в департамент городского имущества за госуслугой "Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы". Договоры купли-продажи заключаются в электронном виде.
Как рассказал министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман
, большим спросом у представителей МСП пользуется недвижимость, которая расположена в центре мегаполиса. Так, в центре в 2023 году арендаторы выкупили 86 объектов, общая площадь этих зданий составила 20,6 тыс. кв. м. Кроме того, 47 помещений бизнесмены выкупили на севере столицы (площадь 7,5 тыс. кв. м), 45 – на юго-западе (площадь 6,5 тыс. кв. м), 34 – на юге (площадь 5,8 тыс. кв. м), 36 – на северо-востоке (площадь 9,2 тыс. кв. м).
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Остальные выкупленные помещения представителями МСП расположены на востоке, западе, северо-западе, юго-востоке столицы, а также в Зеленограде
.
Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы с 2022 года освободили более 130 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние 5 месяцев аренды городских нежилых помещений при продлении договоров на новый срок.