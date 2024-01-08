https://ria.ru/20240108/most-1920161297.html

В Белоруссии возбудили дело из-за обрушения моста через реку Неман

В Белоруссии возбудили дело из-за обрушения моста через реку Неман - РИА Новости, 08.01.2024

В Белоруссии возбудили дело из-за обрушения моста через реку Неман

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ после обрушения... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:42

2024-01-08T15:42

2024-01-08T15:42

происшествия

белоруссия

гродненская область

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МИНСК, 8 янв — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ после обрушения неэксплуатируемого моста в Гродненской области. "Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 303 "нарушение правил безопасности строительных работ" уголовного кодекса Беларуси. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим обрушению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Следователями предварительно установлено, что утром 8 января работники строительной организации осуществляли демонтаж подлежащего сносу моста через реку Неман вблизи агрогородка Белица. "В ходе работ произошло обрушение плит, в результате чего экскаватор, который использовался для демонтажа моста, упал в воду. Водитель спецтехники и еще двое рабочих госпитализированы, им оказывается квалифицированная помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Лидском районе Гродненской области на месте обрушения неэксплуатируемого моста работают следователи. Они фиксируют обстановку, допрашивают свидетелей, изымают необходимую документацию, в том числе по охране труда и технике безопасности.

https://ria.ru/20231024/krym-1904839473.html

белоруссия

гродненская область

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происшествия, белоруссия, гродненская область