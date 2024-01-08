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В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман

В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман - РИА Новости, 08.01.2024

В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман

Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Белоруссии, травмы получили два человека, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:50

2024-01-08T12:50

2024-01-08T14:10

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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Белоруссии, травмы получили два человека, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. "В Лидском районе обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман. Инцидент произошел сегодня в 10.23 (совпадает с мск - ред.) вблизи деревни Тосино Лидского района. В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом", - говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС Белоруссии, "при помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора". "Все спасенные госпитализированы. Причина происшествия устанавливается", - сообщили в ведомстве.Минздрав Белоруссии уточнил, что в результате обрушения части старого моста через Неман пострадали три человека. Всем троим оказана первичная медицинская помощь, затем они были доставлены в Лидскую центральную районную больницу, отметили в ведомстве."Специалисты диагностировали у пострадавших травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов и грудной клетки. Двое пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, одному пациенту проводится ряд дополнительных исследований", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, мчс белоруссии