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В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман
В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман - РИА Новости, 08.01.2024
В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман
Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Белоруссии, травмы получили два человека, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:50
2024-01-08T12:50
2024-01-08T14:10
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МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Белоруссии, травмы получили два человека, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. "В Лидском районе обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман. Инцидент произошел сегодня в 10.23 (совпадает с мск - ред.) вблизи деревни Тосино Лидского района. В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом", - говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС Белоруссии, "при помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора". "Все спасенные госпитализированы. Причина происшествия устанавливается", - сообщили в ведомстве.Минздрав Белоруссии уточнил, что в результате обрушения части старого моста через Неман пострадали три человека. Всем троим оказана первичная медицинская помощь, затем они были доставлены в Лидскую центральную районную больницу, отметили в ведомстве."Специалисты диагностировали у пострадавших травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов и грудной клетки. Двое пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, одному пациенту проводится ряд дополнительных исследований", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, в мире, мчс белоруссии
Белоруссия, В мире, МЧС Белоруссии
В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман
МЧС Белоруссии: два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман
МИНСК, 8 янв - РИА Новости.
Пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман обрушился в Лидском районе Белоруссии, травмы получили два человека, сообщает МЧС республики в Telegram-канале
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"В Лидском районе обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман. Инцидент произошел сегодня в 10.23 (совпадает с мск - ред.) вблизи деревни Тосино Лидского района. В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС Белоруссии, "при помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора".
"Все спасенные госпитализированы. Причина происшествия устанавливается", - сообщили в ведомстве.
Минздрав Белоруссии уточнил, что в результате обрушения части старого моста через Неман пострадали три человека. Всем троим оказана первичная медицинская помощь, затем они были доставлены в Лидскую центральную районную больницу, отметили в ведомстве.
"Специалисты диагностировали у пострадавших травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов и грудной клетки. Двое пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, одному пациенту проводится ряд дополнительных исследований", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале
.
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