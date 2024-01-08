https://ria.ru/20240108/moskva-1920168302.html

Турпоток в Москву вырос на 22 процента относительно рекордного года

Турпоток в Москву вырос на 22 процента относительно рекордного года - РИА Новости, 08.01.2024

Турпоток в Москву вырос на 22 процента относительно рекордного года

Внутренний турпоток Москвы в 2023 году вырос на 22% относительно рекордного 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:47

2024-01-08T16:47

2024-01-08T16:47

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Внутренний турпоток Москвы в 2023 году вырос на 22% относительно рекордного 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Туристическая отрасль во всем мире продолжает восстанавливаться после пандемии. Москва не только достигла доковидных показателей, но и превзошла их. Рост внутреннего турпотока в 2023 году относительно рекордного 2019 составил 22%. На внутреннем рынке сегмент делового туризма сохраняется на уровне 20%, при этом число бизнес-поездок в 2023 году выросло на 28% по сравнению с 2022", - говорится в сообщении. Отмечается, что Москва выдерживает высокий темп развития сферы путешествий благодаря совершенствованию инфраструктуры, созданию новых программ и вниманию к современным отраслевым тенденциям. Так, в 2023 году столица провела три крупные конференции в сфере туризма. В них приняли участие более тысячи гостей: представители российской и иностранных индустрий гостеприимства, организаторы конгрессно-выставочных мероприятий, эксперты в области делового, промышленного, образовательного и других видов туризма. Кроме того, туристов привлекает выбор и разнообразие кухни, это важный фактор при подготовке к путешествию. У международных туристов расходы на рестораны и общепит составляют 34%, у российских путешественников занимают второе место после шопинга. Каждый четвертый турист из регионов Российской Федерации посещает популярный московский ресторан или бар. "Росту гастрономического туризма способствуют специальные программы, которые предлагает город. Так, в столице прошло несколько сезонов проекта "Московский завтрак", а также культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие". На городских фестивалях, которые сменяют друг друга от сезона к сезону, особое внимание уделяют гастроточкам с интересными концепциями кухонь", - говорится в сообщении. С августа по сентябрь 2023 года сразу на четырех площадках проходил самый масштабный в своей истории Московский урбанистический форум. Он включал в себя не только деловые мероприятия: гости могли покататься на сноуборде в "Лужниках", посмотреть новейшие поезда Московских центральных диаметров в Манеже и узнать о столичном здравоохранении в Гостином Дворе. Также в Москве продолжает работу Международная выставка-форум "Россия". Это первая настолько масштабная и продолжительная демонстрация главных достижений страны, проходящая в зимний период. На ней показаны успехи и лучшие практики всех регионов России в сферах науки, культуры, промышленности, энергетики, транспорта и строительства.

https://ria.ru/20240106/belgorod-1919912059.html

https://ria.ru/20240106/snegopad-1919928401.html

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москва, россия, манеж, выставка-форум "россия"