https://ria.ru/20240108/moroz-1920140232.html

Синоптик рассказал, когда морозы вновь вернутся в Москву после потепления

Синоптик рассказал, когда морозы вновь вернутся в Москву после потепления - РИА Новости, 08.01.2024

Синоптик рассказал, когда морозы вновь вернутся в Москву после потепления

Ожидаемое потепление в Москве почти сразу на 20 градусов связано с приходом циклона, морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году, сообщил в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:25

2024-01-08T12:25

2024-01-08T12:25

общество

москва

россия

гидрометцентр

роман вильфанд

новый год

погода

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ожидаемое потепление в Москве почти сразу на 20 градусов связано с приходом циклона, морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году, сообщил в понедельник РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно прогнозу погоды, на смену продолжавшимся все новогодние праздники 20-25-градусным морозам со вторника в Москву, как ожидается, придет потепление. Если утром понедельника столбик термометра стоял на отметке минус 23, то в это же время вторника ожидается уже минус 9, в среду воздух прогреется до минус 4 градусов. "В перемене погоды нет ничего мистического - это нормально. Через Москву с Атлантики будет проходить хорошо выраженный циклон, и на восточной периферии этого циклона воздушные массы будут тёплыми, поэтому завтра температура будет если не тёплая, то "нормальная" - ниже нормы, но на 4, а не на 18, как в течение праздников", - сказал Вильфанд. По его словам, снова начнёт холодать в столице с пятницы 12 января, морозы вернутся в Москву к старому Новому году. "Расслабляться не стоит: 12 января опять усиливается мороз, в тыловой части циклона начинается вторжение холодных воздушных масс, сопряжённых со значительным понижением температуры. Днём ожидается минус 15 градусов, а уже к старому Новому году температура снова будет ниже 20 градусов, очень морозная погода", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20240103/temperatura-1919586849.html

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общество, москва, россия, гидрометцентр, роман вильфанд, новый год, погода