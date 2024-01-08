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Американский частный лунный модуль Peregrine начал терять топливо - РИА Новости, 08.01.2024
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Наука
 
22:08 08.01.2024 (обновлено: 23:06 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/modul-1920200394.html
Американский частный лунный модуль Peregrine начал терять топливо
Американский частный лунный модуль Peregrine начал терять топливо - РИА Новости, 08.01.2024
Американский частный лунный модуль Peregrine начал терять топливо
Американский частный лунный модуль Peregrine, запущенный на ракете-носителе Vulcan Centaur, начал терять топливо, специалисты пытаются стабилизировать ситуацию, РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:08
2024-01-08T23:06
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Американский частный лунный модуль Peregrine, запущенный на ракете-носителе Vulcan Centaur, начал терять топливо, специалисты пытаются стабилизировать ситуацию, сообщила компания Astrobotic в соцсети Х."Проблема в двигательной установке приводит к критической потере топлива, специалисты пытаются стабилизировать уровень утечки, но с учетом ситуации приоритетом является максимально возможный сбор научных сведений и данных (полета. — Прим. ред.)", — говорится в посте.Уточняется, что сейчас ведется оценка возможных альтернативных вариантов миссии модуля.В понедельник утром во Флориде стартовала новейшая американская ракета-носитель Vulcan с частным посадочным аппаратом Peregrine. Через некоторое время модуль, который Astrobotic строит по контракту в рамках программы НАСА, штатно отделился, на тот момент все его системы работали. О возникших проблемах стало известно приблизительно через восемь часов после запуска.Как сообщили в Astrobotic, произошла аномалия, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце. По предварительной оценке, причиной стал сбой при запуске двигателей.Peregrine должен доставить на Луну пять научных инструментов НАСА, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян и несколько других предоставленных коммерческими партнерами миссии символических предметов из различных стран мира. Модуль, который в США позиционируют как свой первый частный посадочный лунный аппарат, рассчитан на доставку до 90 килограммов грузов. Его посадка на спутник Земли планировалась 23 февраля.
https://ria.ru/20240105/indeytsy-1919761426.html
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земля, луна, наса, в мире, флорида
Земля, Луна, НАСА, В мире, Наука, Флорида
Американский частный лунный модуль Peregrine начал терять топливо

Astrobotic: американский частный лунный модуль Peregrine начал терять топливо

© Public domain/Brandon Ghany/Horizon Productions SFLКосмос
Космос
© Public domain/Brandon Ghany/Horizon Productions SFL
Космос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Американский частный лунный модуль Peregrine, запущенный на ракете-носителе Vulcan Centaur, начал терять топливо, специалисты пытаются стабилизировать ситуацию, сообщила компания Astrobotic в соцсети Х.
"Проблема в двигательной установке приводит к критической потере топлива, специалисты пытаются стабилизировать уровень утечки, но с учетом ситуации приоритетом является максимально возможный сбор научных сведений и данных (полета. — Прим. ред.)", — говорится в посте.
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Уточняется, что сейчас ведется оценка возможных альтернативных вариантов миссии модуля.
В понедельник утром во Флориде стартовала новейшая американская ракета-носитель Vulcan с частным посадочным аппаратом Peregrine. Через некоторое время модуль, который Astrobotic строит по контракту в рамках программы НАСА, штатно отделился, на тот момент все его системы работали. О возникших проблемах стало известно приблизительно через восемь часов после запуска.
Как сообщили в Astrobotic, произошла аномалия, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце. По предварительной оценке, причиной стал сбой при запуске двигателей.
Peregrine должен доставить на Луну пять научных инструментов НАСА, камень с Эвереста, криптомонету Bitcoin, прах землян и несколько других предоставленных коммерческими партнерами миссии символических предметов из различных стран мира. Модуль, который в США позиционируют как свой первый частный посадочный лунный аппарат, рассчитан на доставку до 90 килограммов грузов. Его посадка на спутник Земли планировалась 23 февраля.
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