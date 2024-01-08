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ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 08.01.2024
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13:09 08.01.2024 (обновлено: 13:18 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/mo-1920145296.html
ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях
ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 08.01.2024
ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:09
2024-01-08T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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луганская народная республика
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - отметили в министерстве.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях

МО РФ: на Краснолиманском и Купянском направлениях ВСУ потеряли до 340 военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
«
"Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - отметили в министерстве.
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