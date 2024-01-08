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ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях

ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 08.01.2024

ВСУ потеряли до 340 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:09

2024-01-08T13:09

2024-01-08T13:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - отметили в министерстве.

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