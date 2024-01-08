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Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан - РИА Новости, 08.01.2024
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23:34 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html
Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан
Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан - РИА Новости, 08.01.2024
Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T23:34
2024-01-08T23:34
в мире
германия
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины. Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии, и в знак протеста из-за мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. "Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут. При этом Германия – главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие – Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом", - написал Медведев. "Обиженной ливерной колбасой" весной прошлого года Шольца назвал бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Сам Шольц в понедельник заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия. В текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Киева.
https://ria.ru/20240108/zabastovka-1920190397.html
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в мире, германия, берлин (город), украина, андрей мельник, евросоюз, дмитрий медведев
В мире, Германия, Берлин (город), Украина, Андрей Мельник, Евросоюз, Дмитрий Медведев
Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан

Медведев после забастовок в Берлине и росте затрат ФРГ на ВСУ пошутил про майдан

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины.
Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии, и в знак протеста из-за мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях.
Участники акции протеста в центре Берлина, Германия. 8 января 2024 - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Магазины в Бранденбурге могут не получить товары из-за забастовки фермеров
Вчера, 20:04
"Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут. При этом Германия – главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие – Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом", - написал Медведев.
"Обиженной ливерной колбасой" весной прошлого года Шольца назвал бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Сам Шольц в понедельник заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия. В текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Киева.
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