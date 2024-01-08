https://ria.ru/20240108/medvedev-1920207181.html

Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан

Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан - РИА Новости, 08.01.2024

Медведев после забастовок фермеров в Берлине пошутил про майдан

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T23:34

2024-01-08T23:34

2024-01-08T23:34

в мире

германия

берлин (город)

украина

андрей мельник

евросоюз

дмитрий медведев

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети Х пошутил про возможный "майдан" в Берлине на фоне протестов немецких фермеров и роста расходов на поддержку Украины. Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии, и в знак протеста из-за мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. "Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут. При этом Германия – главный ее спонсор. Если это продолжится, бандеровцы принесут в Берлин свое проверенное оружие – Майдан. В этом случае сомнительно, что ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит. Мы наблюдаем за событиями со злобным интересом", - написал Медведев. "Обиженной ливерной колбасой" весной прошлого года Шольца назвал бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Сам Шольц в понедельник заявил, что странам ЕС необходимо при принятии нового бюджета на 2024 год повысить расходы на военную помощь для Украины, как это уже сделала Германия. В текущем бюджетном проекте ФРГ предусмотрено 8 миллиардов евро на военную поддержку Киева.

https://ria.ru/20240108/zabastovka-1920190397.html

https://ria.ru/20240108/frg-1920152277.html

германия

берлин (город)

украина

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в мире, германия, берлин (город), украина, андрей мельник, евросоюз, дмитрий медведев