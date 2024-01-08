https://ria.ru/20240108/luna-1920128754.html

В США стартовала ракета Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну

В США стартовала ракета Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну - РИА Новости, 08.01.2024

В США стартовала ракета Vulcan с аппаратом Peregrine для посадки на Луну

Ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну, компания United Launch Alliance (ULA)... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:25

2024-01-08T10:25

2024-01-08T22:19

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну, компания United Launch Alliance (ULA) ведет прямую трансляцию.Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в расчетные 02.18 (10.18 мск). Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты-носителя. Vulcan должна прийти на смену используемым ULA сегодня оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy.В своем первом сертификационном полете Vulcan должна вывести на высокую эллиптическую орбиту разрабатываемый частной компанией Astrobotic по контракту с НАСА аппарат для посадки на Луну Peregrine. Ожидается, что аппарат, оснащенный пятью исследовательскими инструментами НАСА, совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив вязкости) Луны 23 февраля. Согласно описанию НАСА, зона прилунения "примыкает к району Куполов Грютхейзена, расположенных в северо-восточной части Океана бурь". НАСА формулирует научные задачи миссии как "изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки". С этой целью на поверхность Луны должны быть доставлены разрабатываемые НАСА инфракрасный и нейронный спектрометры, а также инструмент для измерения уровня радиации. Изначально космическое ведомство планировало отправить на поверхность Луны в два раза больше своих разработок, но в ноябре прошлого года отказалось от части из них из-за опасений в успехе миссии по посадке аппарата на Луну.Помимо полезной нагрузки от НАСА, Peregrine, рассчитанный на доставку на поверхность Луны до 90 килограммов груза, везет туда капсулы от ритуальной компании Celestis. Она предлагает услуги по отправке праха землян в космос и в 1999 году осуществила первую и пока единственную доставку на Луну праха американского ученого Юджина Шумейкера. Запуску новых останков землян на Луну попытались помешать индейцы навахо, заявившие о священном статусе Луны для их культуры и традиций, однако их претензии услышаны не были. В НАСА заявили, что миссия носит коммерческий характер.

https://ria.ru/20240106/solntse-1919941148.html

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в мире, космос - риа наука, луна, сша, флорида, наса