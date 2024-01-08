https://ria.ru/20240108/litva-1920208204.html

В Литве назвали речи о закрытии русских школ ужасной ошибкой

В Литве назвали речи о закрытии русских школ ужасной ошибкой - РИА Новости, 09.01.2024

В Литве назвали речи о закрытии русских школ ужасной ошибкой

Разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки, заявила... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-08T23:57

2024-01-08T23:57

2024-01-09T00:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Разговоры о закрытии в Литве школ с преподаванием на русском языке - ужасная ошибка и стремление некоторых склонных к популизму политиков набрать очки, заявила литовский министр экономики и инноваций, лидер Партии свободы Аушрине Армонайте. Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил постепенно отказаться от преподавания на русском языке в общеобразовательных школах по примеру соседних Латвии и Эстонии. Руководитель отдела анализа в области политики национальных меньшинств департамента нацменьшинств Вайва Вежелите-Покладова выступила против, поскольку закрытие исключительно русских школ вело бы к "маргинализации" одного национального меньшинства среди всех прочих. "Говорить, что с завтрашнего дня мы закроем все школы - ужасная ошибка, и делать этого не надо бы... Не надо использовать этот вопрос для получения своих политических дивидендов, особенно в радикально правом кругу. Имею в виду некоторых политиков, склонных к популизму", - сказала Армонайте радио LRT. По ее словам, в школах нацменьшинств есть проблемы, но их нельзя решать поспешно. "Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией, все закрываем, все уничтожаем. Этого делать не следует, ведь это все-таки дети, их жизни, которые формируются в школе. Какие личности выйдут оттуда позже, будет иметь влияние на жизнь нашей страны", - сказала Армонайте. Она также добавила, что в Литве есть "прекрасные школы, где преподавание идет или на польском, или на русском". Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский. Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в 2022-2023 учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1800. Ранее советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас сообщил, что власти страны не приняли решения по примеру Латвии запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается, за прошедший год число литовских школьников, изучающих русский, уменьшилось на 8,6%. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20231230/litva-1919080860.html

https://ria.ru/20231123/ugroza-1911421947.html

https://ria.ru/20231231/rossiya-1919228824.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

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в мире, литва, латвия, эстония, ингрида шимоните, партия свободы