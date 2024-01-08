https://ria.ru/20240108/krym-1920138871.html
В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров
В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров - РИА Новости, 08.01.2024
В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ожидаемым событием активизацию воздушных атак украинских войск на полуостров. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:10
2024-01-08T12:10
2024-01-08T12:10
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир константинов
республика крым
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ожидаемым событием активизацию воздушных атак украинских войск на полуостров. ВСУ с начала года предприняли несколько попыток атаковать Республику Крым и Севастополь ракетами и беспилотниками. Все атаки отразила система ПВО. Цели перехвачены. "Судя по всему, им (украинским войскам - ред.) дронов и ракет подвезли - вот они и лупят, куда попало и чем попало. Все вполне ожидаемо. Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем. Так что - ничего нового", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, атаки украинских войск в очередной раз подтверждают, что цели спецоперации должны быть выполнены до победного конца.
https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир константинов, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Константинов, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров
Глава крымского парламента Константинов назвал активизацию атак ВСУ ожидаемой