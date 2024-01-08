https://ria.ru/20240108/krym-1920138871.html

В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров

В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров - РИА Новости, 08.01.2024

В Крыму отреагировали на активизацию воздушных атак ВСУ на полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ожидаемым событием активизацию воздушных атак украинских войск на полуостров. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:10

2024-01-08T12:10

2024-01-08T12:10

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир константинов

республика крым

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал ожидаемым событием активизацию воздушных атак украинских войск на полуостров. ВСУ с начала года предприняли несколько попыток атаковать Республику Крым и Севастополь ракетами и беспилотниками. Все атаки отразила система ПВО. Цели перехвачены. "Судя по всему, им (украинским войскам - ред.) дронов и ракет подвезли - вот они и лупят, куда попало и чем попало. Все вполне ожидаемо. Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем. Так что - ничего нового", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, атаки украинских войск в очередной раз подтверждают, что цели спецоперации должны быть выполнены до победного конца.

https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир константинов, республика крым, вооруженные силы украины