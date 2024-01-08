https://ria.ru/20240108/krasnouralsk-1920129940.html

На Урале мать заподозрили в избиении шестилетнего сына ногами

На Урале мать заподозрили в избиении шестилетнего сына ногами - РИА Новости, 08.01.2024

На Урале мать заподозрили в избиении шестилетнего сына ногами

Следователи проверят данные об избиении матерью 6-летнего сына в Красноуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:39

2024-01-08T10:39

2024-01-08T10:44

происшествия

свердловская область

красноуральск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Следователи проверят данные об избиении матерью 6-летнего сына в Красноуральске Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в Telegram-канале. Ранее в сообществе "Открытый Лесной" во "ВКонтакте" появилось видеообращение бабушки 6-летнего мальчика, которая утверждает, что ее внука избивает его собственная мать. Женщина якобы ударила ребенка ногой по подбородку за то, что тот попросил сладости из новогоднего подарка. По информации регионального управления СК, проводится процессуальная проверка по статье 117 УК РФ ("Истязание"). "Выясняются все обстоятельства, принимаются меры к опросу возможных очевидцев, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка, истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи", - следует из релиза. Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, мать ребенка недавно освободилась из мест заключения, где отбывала наказание за кражи. "Всего она воспитывает троих детей: двух старших дочерей и младшего сына. Папа мальчика с семьей не живет. Иные обстоятельства жизни троих детей и их родителей полиция и СКР выясняют", - сказал он. Как отметили в СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки. "Заявления бабушки в органы опеки и попечительства оставлены без должной реакции", - говорится также в сообщении.

https://ria.ru/20240104/student-invalid-1919740145.html

https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html

свердловская область

красноуральск

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происшествия, свердловская область, красноуральск, следственный комитет россии (ск рф)