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Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария - РИА Новости, 08.01.2024
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09:54 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html
Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария
Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария - РИА Новости, 08.01.2024
Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария
Частная котельная в подмосковном Климовске, на которой произошла авария, будет передана в муниципалитет, а жильцам остававшихся без тепла домов сделают... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:54
2024-01-08T09:54
жкх
московская область (подмосковье)
мосэнергосбыт
андрей воробьев
климовск
подольск
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Частная котельная в подмосковном Климовске, на которой произошла авария, будет передана в муниципалитет, а жильцам остававшихся без тепла домов сделают перерасчёт за отопление и электроэнергию, сообщила пресс-служба губернатора Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что владелец частной котельной в микрорайоне Климовск Подольска допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в Климовске 170 домов ранее оставались без отопления. "У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его (объект – ред.) и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче... Ещё один важный момент - мы сняли режим (доступа на объект – ред.). Нам помогли правоохранительные органы, теперь доступ в котельную есть напрямую у муниципалитета, что позволяет нам обеспечить контроль", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. Жильцам, которые были вынуждены пользоваться обогревателями и, соответственно, потреблять больше электроэнергии, будет сделан перерасчет по оплате ЖКУ, отметили в пресс-службе. Так, в платежке за январь за отопление будет выставлен ноль, а расходы по электроэнергии будут учтены по данным декабря, пояснили в пресс-службе. "Разницу, которую мы не доплатим "Мосэнергосбыту", также будем взыскивать с владельца котельной. Поэтому сверхнормативное потребление на жителей мы не переложим, они абсолютно не виноваты в ситуации, которая произошла", - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Он добавил, что из-за повышенной нагрузки, случаются отключения электроэнергии. "Мособлэнерго" оперативно производит замену трансформаторов, сроки восстановления электроснабжения не превышают нормативных значений, уточнил Хромушин. В настоящее время делается все, чтобы как можно раньше запустить отопление в социальных объектах, так как во вторник детям идти в школу и в детский сад, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html
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московская область (подмосковье)
климовск
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жкх, московская область (подмосковье), мосэнергосбыт, андрей воробьев, климовск, подольск
ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Мосэнергосбыт, Андрей Воробьев, Климовск, Подольск
Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария

Воробьев: частную котельную в Климовске из-за аварии передадут в муниципалитет

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramРабота аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Частная котельная в подмосковном Климовске, на которой произошла авария, будет передана в муниципалитет, а жильцам остававшихся без тепла домов сделают перерасчёт за отопление и электроэнергию, сообщила пресс-служба губернатора Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что владелец частной котельной в микрорайоне Климовск Подольска допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в Климовске 170 домов ранее оставались без отопления.
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"У нас прошли переговоры с директором, и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его (объект – ред.) и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче... Ещё один важный момент - мы сняли режим (доступа на объект – ред.). Нам помогли правоохранительные органы, теперь доступ в котельную есть напрямую у муниципалитета, что позволяет нам обеспечить контроль", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Жильцам, которые были вынуждены пользоваться обогревателями и, соответственно, потреблять больше электроэнергии, будет сделан перерасчет по оплате ЖКУ, отметили в пресс-службе. Так, в платежке за январь за отопление будет выставлен ноль, а расходы по электроэнергии будут учтены по данным декабря, пояснили в пресс-службе.
«
"Разницу, которую мы не доплатим "Мосэнергосбыту", также будем взыскивать с владельца котельной. Поэтому сверхнормативное потребление на жителей мы не переложим, они абсолютно не виноваты в ситуации, которая произошла", - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Он добавил, что из-за повышенной нагрузки, случаются отключения электроэнергии. "Мособлэнерго" оперативно производит замену трансформаторов, сроки восстановления электроснабжения не превышают нормативных значений, уточнил Хромушин.
В настоящее время делается все, чтобы как можно раньше запустить отопление в социальных объектах, так как во вторник детям идти в школу и в детский сад, подчеркнули в пресс-службе.
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