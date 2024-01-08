https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920169309.html
Воробьев призвал волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска
Воробьев призвал волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска - РИА Новости, 08.01.2024
Воробьев призвал волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров Подмосковья уделить особое внимание жителям микрорайона Климовск в Подольске, оставшимся без... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:55
2024-01-08T16:55
2024-01-08T16:55
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров Подмосковья уделить особое внимание жителям микрорайона Климовск в Подольске, оставшимся без отопления, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Мы бы хотели попросить вас, ребята, посетить эти адреса и поинтересоваться, узнать, все ли у людей в порядке. Людям сейчас очень важна наша забота. А нам будет важно получить от вас данные, объективную картину по каждому адресу, по всем 69 домам", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, сейчас в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме. Особое внимание губернатор попросил уделить одиноко проживающим людям. "В Климовске 1207 одиноко проживающих. Часто это люди, которые редко выходят из дома. Им будет приятно, если мы принесем необходимые медикаменты или продукты питания", - добавил Воробьев.
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климовск, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, общество
Климовск, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, Общество
Воробьев призвал волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска
Воробьев призвал волонтеров помочь жителям Климовска, оставшимся без света
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров Подмосковья уделить особое внимание жителям микрорайона Климовск в Подольске, оставшимся без отопления, сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства региона.
"Мы бы хотели попросить вас, ребята, посетить эти адреса и поинтересоваться, узнать, все ли у людей в порядке. Людям сейчас очень важна наша забота. А нам будет важно получить от вас данные, объективную картину по каждому адресу, по всем 69 домам", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме.
Особое внимание губернатор попросил уделить одиноко проживающим людям.
"В Климовске 1207 одиноко проживающих. Часто это люди, которые редко выходят из дома. Им будет приятно, если мы принесем необходимые медикаменты или продукты питания", - добавил Воробьев.
Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье