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СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов - РИА Новости, 08.01.2024
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01:19 08.01.2024 (обновлено: 05:29 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/klichko-1920100835.html
СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов
СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов
Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов),... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T01:19
2024-01-08T05:29
киев
гамбург (город)
сша
виталий кличко
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), сообщает украинское издание "Страна.ua"."Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", - говорится в сообщении издания со ссылкой на декларацию. Как отмечается, 20 декабря он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность мэра Киева.Согласно информации издания, дом оценивается в 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), его площадь составляет 750 квадратных метров.
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киев, гамбург (город), сша, виталий кличко, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире
Киев, Гамбург (город), США, Виталий Кличко, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), В мире
СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов

"Страна.ua": Кличко задекларировал особняк в Гамбурге почти на $6 миллионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", - говорится в сообщении издания со ссылкой на декларацию.
Как отмечается, 20 декабря он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность мэра Киева.
Согласно информации издания, дом оценивается в 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), его площадь составляет 750 квадратных метров.
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КиевГамбург (город)СШАВиталий КличкоВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)В мире
 
 
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