https://ria.ru/20240108/klichko-1920100835.html

СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов

СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: Кличко задекларировал особняк в Гамбурге на шесть миллионов долларов

Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов),... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T01:19

2024-01-08T01:19

2024-01-08T05:29

киев

гамбург (город)

сша

виталий кличко

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), сообщает украинское издание "Страна.ua"."Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года обзавелся домом за четверть миллиарда гривен в Гамбурге", - говорится в сообщении издания со ссылкой на декларацию. Как отмечается, 20 декабря он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность мэра Киева.Согласно информации издания, дом оценивается в 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов), его площадь составляет 750 квадратных метров.

https://ria.ru/20231031/sredstva-1906332074.html

киев

гамбург (город)

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киев, гамбург (город), сша, виталий кличко, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире