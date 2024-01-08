https://ria.ru/20240108/kitay-1920112130.html

В Китае раскрыли дело о шпионаже в пользу Британии

В Китае раскрыли дело о шпионаже в пользу Британии - РИА Новости, 08.01.2024

В Китае раскрыли дело о шпионаже в пользу Британии

Органы государственной безопасности КНР недавно раскрыли дело об использовании британской разведывательной службой МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:52

2024-01-08T06:52

2024-01-08T06:52

китай

великобритания

ми-6

в мире

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ПЕКИН, 8 янв – РИА Новости. Органы государственной безопасности КНР недавно раскрыли дело об использовании британской разведывательной службой МИ-6 гражданина третьей страны для шпионской деятельности против Китая, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства государственной безопасности КНР. Отмечается, что иностранный гражданин по фамилии Хуан является руководителем зарубежной консалтинговой организации, в 2015 году его завербовала МИ-6 с целью ведения деятельности по сбору разведывательных данных в Китае. Хуан прошел профессиональную подготовку в МИ-6 в Великобритании, также он был обеспечен специальным шпионским оборудованием для передачи разведывательной информации. По заданию МИ-6 он несколько раз приезжал в Китай. Органы государственной безопасности КНР провели тщательное расследовании, в ходе которого было установлено, что Хуан занимался в стране шпионской деятельностью, в связи с чем в его отношении в соответствии с законом были приняты меры пресечения как в отношении подозреваемого по уголовному делу. Отмечается, что за время работы на британскую разведку Хуан предоставил им девять комплектов конфиденциальной информации, относящейся к государственной тайне степени "совершенно секретно", и пять – к государственной тайне степени "секретно". Органы государственной безопасности КНР незамедлительно уведомили консульство и организовали консульский визит для подозреваемого, чтобы обеспечить соблюдение его законных прав. При этом не указывается, гражданином какой страны является подозреваемый, сколько ему лет и в какой консалтинговой организации он работал.

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

https://ria.ru/20230910/shpion-1895254207.html

китай

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