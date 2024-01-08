Рейтинг@Mail.ru
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:56 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/killian_merfi-1920109586.html
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль - РИА Новости, 08.01.2024
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль
Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме "Оппенгеймер", получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль, церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:56
2024-01-08T05:56
культура
киллиан мерфи
лос-анджелес
брэдли купер
леонардо ди каприо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839787512_332:0:3973:2048_1920x0_80_0_0_4292e7116faf6b72eaddfcd883331be6.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме "Оппенгеймер", получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль, церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. За номинацию также боролись Эндрю Скотт ("Мы всем чужие"), Колман Доминго ("Растин"), Барри Кеоган ("Солтберн"), Брэдли Купер ("Маэстро") и Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны").
https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839787512_787:0:3518:2048_1920x0_80_0_0_d99b316ebe2f49642d192545f5b68d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киллиан мерфи, лос-анджелес, брэдли купер, леонардо ди каприо
Культура, Киллиан Мерфи, Лос-Анджелес, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль

Киллиан Мерфи завоевал "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль

© Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер"
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
© Universal Studios
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме "Оппенгеймер", получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль, церемонию вручения наград ведет телеканал CBS.
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.
Кадр из фильма Анатомия падения
Назван лучший фильм на иностранном языке по версии "Золотого глобуса"
05:41
За номинацию также боролись Эндрю Скотт ("Мы всем чужие"), Колман Доминго ("Растин"), Барри Кеоган ("Солтберн"), Брэдли Купер ("Маэстро") и Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны").
 
КультураКиллиан МерфиЛос-АнджелесБрэдли КуперЛеонардо Ди Каприо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала