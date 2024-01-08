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Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль - РИА Новости, 08.01.2024
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль
Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме "Оппенгеймер", получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль, церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:56
2024-01-08T05:56
2024-01-08T05:56
культура
киллиан мерфи
лос-анджелес
брэдли купер
леонардо ди каприо
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Киллиан Мерфи, сыгравший в фильме "Оппенгеймер", получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль, церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе. За номинацию также боролись Эндрю Скотт ("Мы всем чужие"), Колман Доминго ("Растин"), Барри Кеоган ("Солтберн"), Брэдли Купер ("Маэстро") и Леонардо Ди Каприо ("Убийцы цветочной луны").
https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html
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киллиан мерфи, лос-анджелес, брэдли купер, леонардо ди каприо
Культура, Киллиан Мерфи, Лос-Анджелес, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо
Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль
Киллиан Мерфи завоевал "Золотой глобус" за лучшую мужскую драматическую роль