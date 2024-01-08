https://ria.ru/20240108/kiev-1920184981.html
В Киеве начала протекать очередная станция метро
В Киеве начала протекать очередная станция метро - РИА Новости, 08.01.2024
В Киеве начала протекать очередная станция метро
В Киеве на станции метро "Академгородок" на красной ветке протек потолок, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:11
2024-01-08T19:11
2024-01-08T22:27
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Киеве на станции метро "Академгородок" на красной ветке протек потолок, сообщило украинское издание "Телеграф". "В метро Киева произошла очередная беда. В вестибюле станции "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода. Течет как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку. Рабочие метрополитена подставили обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки", — говорится в публикации.Как уточнило СМИ со ссылкой на местных жителей, проблемы с протечкой воды на этой станции были и ранее. Еще в декабре телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко сообщил, что Святошинско-Броварскую линию метро (красная ветка), соединяющую западную часть украинской столицы с восточной, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром.В конце минувшего года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро — от "Дымеевской" до "Теремков" — закрывают на ремонт на полгода из-за угрозы затопления. При этом отмечалось, что они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.
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в мире, киев, днепр (город), денис шмыгаль
В мире, Киев, Днепр (город), Денис Шмыгаль
В Киеве начала протекать очередная станция метро
"Телеграф": в Киеве протек потолок на станции метро "Академгородок"
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Киеве на станции метро "Академгородок" на красной ветке протек потолок, сообщило украинское издание "Телеграф".
"В метро Киева произошла очередная беда. В вестибюле станции "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода. Течет как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку. Рабочие метрополитена подставили обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки", — говорится в публикации.
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Как уточнило СМИ со ссылкой на местных жителей, проблемы с протечкой воды на этой станции были и ранее.
Еще в декабре телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко сообщил, что Святошинско-Броварскую линию метро (красная ветка), соединяющую западную часть украинской столицы с восточной, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром.
В конце минувшего года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро — от "Дымеевской" до "Теремков" — закрывают на ремонт на полгода из-за угрозы затопления. При этом отмечалось, что они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.
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