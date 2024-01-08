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"Дожить бы": в Раде выступили со странным заявлением из-за ЧП в Киеве - РИА Новости, 08.01.2024
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05:37 08.01.2024 (обновлено: 06:29 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/kiev-1920108527.html
"Дожить бы": в Раде выступили со странным заявлением из-за ЧП в Киеве
"Дожить бы": в Раде выступили со странным заявлением из-за ЧП в Киеве - РИА Новости, 08.01.2024
"Дожить бы": в Раде выступили со странным заявлением из-за ЧП в Киеве
Киевляне, возможно, "когда-то поумнеют", заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:37
2024-01-08T06:29
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Киевляне, возможно, "когда-то поумнеют", заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя прорыв канализации в Киеве."Когда-то киевляне, возможно, поумнеют. Дожить бы", - написал Кучеренко в Facebook*, сопроводив пост фото с затопленной улицей, но не раскрыв, что конкретно он имеет в виду. Этим вечером он призвал украинцев "рационально" использовать электричество из-за морозов, предупредив, что "могут быть проблемы".Как сообщило украинское издание "Зеркало недели", в ночь на понедельник в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв канализации.Позднее киевская горадминистрация (КГГА) заявила, что произошел прорыв водопровода, призвав СМИ и блогеров "не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы". "Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды", - утверждают в КГГА.При этом накануне стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов). В середине декабря он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность киевского градоначальника.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231210/klichko-1914879036.html
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в мире, киев, гамбург (город), сша, виталий кличко, верховная рада украины
В мире, Киев, Гамбург (город), США, Виталий Кличко, Верховная Рада Украины
"Дожить бы": в Раде выступили со странным заявлением из-за ЧП в Киеве

Депутат Рады Кучеренко посоветовал киевлянам поумнеть после прорыва канализации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Киевляне, возможно, "когда-то поумнеют", заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя прорыв канализации в Киеве.
"Когда-то киевляне, возможно, поумнеют. Дожить бы", - написал Кучеренко в Facebook*, сопроводив пост фото с затопленной улицей, но не раскрыв, что конкретно он имеет в виду. Этим вечером он призвал украинцев "рационально" использовать электричество из-за морозов, предупредив, что "могут быть проблемы".
© скриншот из видео из соцсетейПрорыв канализации в Святошинском районе Киева
Прорыв канализации в Святошинском районе Киева
© скриншот из видео из соцсетей
Прорыв канализации в Святошинском районе Киева
Как сообщило украинское издание "Зеркало недели", в ночь на понедельник в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв канализации.
Позднее киевская горадминистрация (КГГА) заявила, что произошел прорыв водопровода, призвав СМИ и блогеров "не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы". "Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды", - утверждают в КГГА.
При этом накануне стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года задекларировал особняк в немецком Гамбурге стоимостью 227 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов). В середине декабря он получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая принадлежала его брату Владимиру, но в мае 2023 года перешла в собственность киевского градоначальника.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреКиевГамбург (город)СШАВиталий КличкоВерховная Рада Украины
 
 
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