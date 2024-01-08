https://ria.ru/20240108/kiev-1920105732.html

Киев затопило нечистотами

Киев затопило нечистотами - РИА Новости, 08.01.2024

Киев затопило нечистотами

В ночь на понедельник в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв канализации, пишет украинское издание "Зеркало недели"... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T04:01

2024-01-08T04:01

2024-01-08T08:59

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В ночь на понедельник в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв канализации, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местных жителей."Нечистотами здесь залило, в частности, бульвар Жюля Верна. В них буквально утопают автомобили. Видео содержит ненормативные виды", - говорится в материале.Как пишет издание, в пабликах Киева сообщили, что спустя несколько часов после полуночи прорыв был ликвидирован, а местные коммунальщики расчищают улицу.Ситуацию усложняет тот факт, что авария произошла на фоне десятиградусного мороза. При этом "Киевводоканал" и киевская мэрия, по данным издания, ситуацию не комментировали.Позднее киевская горадминистрация (КГГА) заявила, что произошел прорыв водопровода, призвав СМИ и блогеров "не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы". "Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды", — утверждают в КГГА.

https://ria.ru/20231218/kiev-1916566285.html

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