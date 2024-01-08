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Киев затопило нечистотами - РИА Новости, 08.01.2024
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04:01 08.01.2024 (обновлено: 08:59 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/kiev-1920105732.html
Киев затопило нечистотами
Киев затопило нечистотами - РИА Новости, 08.01.2024
Киев затопило нечистотами
В ночь на понедельник в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв канализации, пишет украинское издание "Зеркало недели"... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T04:01
2024-01-08T08:59
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киев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В ночь на понедельник в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв канализации, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местных жителей."Нечистотами здесь залило, в частности, бульвар Жюля Верна. В них буквально утопают автомобили. Видео содержит ненормативные виды", - говорится в материале.Как пишет издание, в пабликах Киева сообщили, что спустя несколько часов после полуночи прорыв был ликвидирован, а местные коммунальщики расчищают улицу.Ситуацию усложняет тот факт, что авария произошла на фоне десятиградусного мороза. При этом "Киевводоканал" и киевская мэрия, по данным издания, ситуацию не комментировали.Позднее киевская горадминистрация (КГГА) заявила, что произошел прорыв водопровода, призвав СМИ и блогеров "не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы". "Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды", — утверждают в КГГА.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
Киев затопило нечистотами

"Зеркало недели": в Святошинском районе в Киеве произошёл прорыв канализации

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В ночь на понедельник в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева произошел масштабный прорыв канализации, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местных жителей.
"Нечистотами здесь залило, в частности, бульвар Жюля Верна. В них буквально утопают автомобили. Видео содержит ненормативные виды", - говорится в материале.
© скриншот из видео из соцсетейПрорыв канализации в Святошинском районе Киева
Прорыв канализации в Святошинском районе Киева
© скриншот из видео из соцсетей
Прорыв канализации в Святошинском районе Киева
Как пишет издание, в пабликах Киева сообщили, что спустя несколько часов после полуночи прорыв был ликвидирован, а местные коммунальщики расчищают улицу.
Ситуацию усложняет тот факт, что авария произошла на фоне десятиградусного мороза. При этом "Киевводоканал" и киевская мэрия, по данным издания, ситуацию не комментировали.
Позднее киевская горадминистрация (КГГА) заявила, что произошел прорыв водопровода, призвав СМИ и блогеров "не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы". "Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды", — утверждают в КГГА.
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