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Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.01.2024
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Культура
 
12:35 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/kholop-1920141677.html
Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей
Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.01.2024
Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей
Фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате с начала года более 2,5 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС)... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:35
2024-01-08T12:35
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате с начала года более 2,5 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Фильм "Холоп 2", снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел в прокат 1 января. "Общие сборы - 2 517 857 127", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард "Холоп 2" собрал уже 3 января. Кассовые сборы фильма-конкурента "Холопа 2" - "Бременские музыканты" превысили 1,8 миллиарда рублей. "Общие сборы - 1 859 272 175", - отмечается на сайте ЕАИС. За последний уик-энд "Холоп 2" также находится на первом месте по сборам: они составили более 1,3 миллиарда рублей. На втором месте остается картина "Бременские музыканты", которая за уик-энд собрала почти миллиард рублей. Комедия "Холоп 2" - продолжение истории перевоспитания "мажора" Гриши из кинокартины "Холоп" 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.
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новости культуры, клим шипенко, милош бикович, мария миронова, кино и сериалы, россия
Культура, Новости культуры, Клим Шипенко, Милош Бикович, Мария Миронова, Кино и сериалы, Россия
Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей

Вышедший в прокат 1 января фильм "Холоп 2" собрал более 2,5 миллиарда рублей

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"Фото со съемок фильма "Холоп 2"
Фото со съемок фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате с начала года более 2,5 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Фильм "Холоп 2", снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел в прокат 1 января.
На съемках фильма Холоп 2
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"Общие сборы - 2 517 857 127", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.
В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард "Холоп 2" собрал уже 3 января.
Кассовые сборы фильма-конкурента "Холопа 2" - "Бременские музыканты" превысили 1,8 миллиарда рублей. "Общие сборы - 1 859 272 175", - отмечается на сайте ЕАИС.
За последний уик-энд "Холоп 2" также находится на первом месте по сборам: они составили более 1,3 миллиарда рублей. На втором месте остается картина "Бременские музыканты", которая за уик-энд собрала почти миллиард рублей.
Комедия "Холоп 2" - продолжение истории перевоспитания "мажора" Гриши из кинокартины "Холоп" 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.
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