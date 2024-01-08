https://ria.ru/20240108/kholop-1920141677.html

Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей

Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.01.2024

Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей

Фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате с начала года более 2,5 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС)... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:35

2024-01-08T12:35

2024-01-08T12:35

культура

новости культуры

клим шипенко

милош бикович

мария миронова

кино и сериалы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908645039_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_02d49562a763b365cfaca6b5824b6289.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате с начала года более 2,5 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Фильм "Холоп 2", снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел в прокат 1 января. "Общие сборы - 2 517 857 127", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард "Холоп 2" собрал уже 3 января. Кассовые сборы фильма-конкурента "Холопа 2" - "Бременские музыканты" превысили 1,8 миллиарда рублей. "Общие сборы - 1 859 272 175", - отмечается на сайте ЕАИС. За последний уик-энд "Холоп 2" также находится на первом месте по сборам: они составили более 1,3 миллиарда рублей. На втором месте остается картина "Бременские музыканты", которая за уик-энд собрала почти миллиард рублей. Комедия "Холоп 2" - продолжение истории перевоспитания "мажора" Гриши из кинокартины "Холоп" 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.

https://ria.ru/20240101/kino-1917033953.html

https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, клим шипенко, милош бикович, мария миронова, кино и сериалы, россия