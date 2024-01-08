Кассовые сборы фильма "Холоп 2" превысили 2,5 миллиарда рублей
Вышедший в прокат 1 января фильм "Холоп 2" собрал более 2,5 миллиарда рублей
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"Фото со съемок фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Фото со съемок фильма "Холоп 2"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Фильм "Холоп 2" собрал в российском прокате с начала года более 2,5 миллиарда рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Фильм "Холоп 2", снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел в прокат 1 января.
"Общие сборы - 2 517 857 127", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.
В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард "Холоп 2" собрал уже 3 января.
Кассовые сборы фильма-конкурента "Холопа 2" - "Бременские музыканты" превысили 1,8 миллиарда рублей. "Общие сборы - 1 859 272 175", - отмечается на сайте ЕАИС.
За последний уик-энд "Холоп 2" также находится на первом месте по сборам: они составили более 1,3 миллиарда рублей. На втором месте остается картина "Бременские музыканты", которая за уик-энд собрала почти миллиард рублей.
Комедия "Холоп 2" - продолжение истории перевоспитания "мажора" Гриши из кинокартины "Холоп" 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.