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СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень - РИА Новости, 08.01.2024
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05:45 08.01.2024 (обновлено: 06:20 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/khirurg-1920108865.html
СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень
СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень
Британский хирург Рой Калн, проведший в 1968 году первую в Европе успешную операцию по пересадке печени, умер в возрасте 93 лет, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:45
2024-01-08T06:20
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британский хирург Рой Калн, проведший в 1968 году первую в Европе успешную операцию по пересадке печени, умер в возрасте 93 лет, сообщает телеканал Sky News. "Рой Калн, хирург-новатор, который в 1968 году провел первую в Европе операцию по пересадке печени, скончался в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, Калн скончался 6 января. По данным телеканала, в 1978 году Калн стал первым врачом, применившим иммунодепрессанты для снижения отторжения органов. Через девять лет он провел трансплантацию печени, сердца и легких, а в 1992 году - первую в Великобритании пересадку кишечника.
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европа, великобритания, в мире
Европа, Великобритания, В мире
СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень

Sky: хирург Калн, впервые в Европе пересадивший печень, умер в возрасте 93 лет

© AP Photo / Mary AltafferБританский хирург Рой Калн
Британский хирург Рой Калн - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Британский хирург Рой Калн. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британский хирург Рой Калн, проведший в 1968 году первую в Европе успешную операцию по пересадке печени, умер в возрасте 93 лет, сообщает телеканал Sky News.
«
"Рой Калн, хирург-новатор, который в 1968 году провел первую в Европе операцию по пересадке печени, скончался в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, Калн скончался 6 января.
По данным телеканала, в 1978 году Калн стал первым врачом, применившим иммунодепрессанты для снижения отторжения органов. Через девять лет он провел трансплантацию печени, сердца и легких, а в 1992 году - первую в Великобритании пересадку кишечника.
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