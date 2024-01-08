https://ria.ru/20240108/khirurg-1920108865.html

СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень

СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: умер хирург-новатор Калн, который впервые в Европе пересадил печень

Британский хирург Рой Калн, проведший в 1968 году первую в Европе успешную операцию по пересадке печени, умер в возрасте 93 лет, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T05:45

2024-01-08T05:45

2024-01-08T06:20

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британский хирург Рой Калн, проведший в 1968 году первую в Европе успешную операцию по пересадке печени, умер в возрасте 93 лет, сообщает телеканал Sky News. "Рой Калн, хирург-новатор, который в 1968 году провел первую в Европе операцию по пересадке печени, скончался в возрасте 93 лет", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, Калн скончался 6 января. По данным телеканала, в 1978 году Калн стал первым врачом, применившим иммунодепрессанты для снижения отторжения органов. Через девять лет он провел трансплантацию печени, сердца и легких, а в 1992 году - первую в Великобритании пересадку кишечника.

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