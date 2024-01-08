https://ria.ru/20240108/kalkin-1920113987.html

Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале

Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале - РИА Новости, 08.01.2024

Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале

Киран Калкин, брат актера Маколея Калкина, завоевал "Золотой глобус" за лучшую роль в драматическом ТВ-сериале за картину "Наследники", церемонию вручения... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:22

2024-01-08T07:22

2024-01-08T07:22

культура

маколей калкин

лос-анджелес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756466348_0:0:1950:1098_1920x0_80_0_0_dc0ce36a6f6c86c414060ed3a1176df2.jpg

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Киран Калкин, брат актера Маколея Калкина, завоевал "Золотой глобус" за лучшую роль в драматическом ТВ-сериале за картину "Наследники", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. Маколей Калкин, звезда комедии "Один дома", при этом был только номинирован на "Золотой глобус", но награду так и не получил. Для Кирана Калкина это уже пятая номинация на "Золотой глобус", но первая победа. "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Сара Снук - она, как и Киран Калкин, сыграла в сериале "Наследники". Также "Золотой глобус" за "лучшую мужскую роль в комедийном сериале" завоевал Джереми Аллен Уайт за сериал "Медведь", его напарница по сериалу Айо Эдебири, получила награду в аналогичной женской категории. Кроме того, награды за лучшие роли в мини-сериале получили Али Вонг и Стивен Ян за работу в сериале "Грызня". Картина "Грызня" также взяла награду в категории мини-сериал. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20240108/killian_merfi-1920109586.html

https://ria.ru/20240108/anatomiya_padeniya-1920108737.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маколей калкин, лос-анджелес