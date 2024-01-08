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Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:22 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/kalkin-1920113987.html
Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале
Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале - РИА Новости, 08.01.2024
Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале
Киран Калкин, брат актера Маколея Калкина, завоевал "Золотой глобус" за лучшую роль в драматическом ТВ-сериале за картину "Наследники", церемонию вручения... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:22
2024-01-08T07:22
культура
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Киран Калкин, брат актера Маколея Калкина, завоевал "Золотой глобус" за лучшую роль в драматическом ТВ-сериале за картину "Наследники", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS. Маколей Калкин, звезда комедии "Один дома", при этом был только номинирован на "Золотой глобус", но награду так и не получил. Для Кирана Калкина это уже пятая номинация на "Золотой глобус", но первая победа. "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Сара Снук - она, как и Киран Калкин, сыграла в сериале "Наследники". Также "Золотой глобус" за "лучшую мужскую роль в комедийном сериале" завоевал Джереми Аллен Уайт за сериал "Медведь", его напарница по сериалу Айо Эдебири, получила награду в аналогичной женской категории. Кроме того, награды за лучшие роли в мини-сериале получили Али Вонг и Стивен Ян за работу в сериале "Грызня". Картина "Грызня" также взяла награду в категории мини-сериал. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20240108/killian_merfi-1920109586.html
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маколей калкин, лос-анджелес
Культура, Маколей Калкин, Лос-Анджелес
Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале

Брат Маколея Калкина получил "Золотой глобус" за роль в сериале "Наследники"

© HBOКадр из сериала "Наследники"
Кадр из сериала Наследники
© HBO
Кадр из сериала "Наследники". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Киран Калкин, брат актера Маколея Калкина, завоевал "Золотой глобус" за лучшую роль в драматическом ТВ-сериале за картину "Наследники", церемонию вручения наград ведет телеканал CBS.
Маколей Калкин, звезда комедии "Один дома", при этом был только номинирован на "Золотой глобус", но награду так и не получил. Для Кирана Калкина это уже пятая номинация на "Золотой глобус", но первая победа. "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Сара Снук - она, как и Киран Калкин, сыграла в сериале "Наследники".
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Также "Золотой глобус" за "лучшую мужскую роль в комедийном сериале" завоевал Джереми Аллен Уайт за сериал "Медведь", его напарница по сериалу Айо Эдебири, получила награду в аналогичной женской категории.
Кроме того, награды за лучшие роли в мини-сериале получили Али Вонг и Стивен Ян за работу в сериале "Грызня". Картина "Грызня" также взяла награду в категории мини-сериал.
"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.
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КультураМаколей КалкинЛос-Анджелес
 
 
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