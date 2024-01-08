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Израиль начал новый этап противостояния "Хезболле", считает эксперт

Израиль начал новый этап противостояния "Хезболле", считает эксперт - РИА Новости, 08.01.2024

Израиль начал новый этап противостояния "Хезболле", считает эксперт

Ликвидация Израилем одного из полевых командиров ливанского движения "Хезболлах" сигнализирует о начале нового этапа противостояния в Ливане, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T20:45

2024-01-08T20:45

2024-01-08T20:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

хамас

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израиль

ливан

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исмаил хания

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БЕЙРУТ, 8 янв - РИА Новости. Ликвидация Израилем одного из полевых командиров ливанского движения "Хезболлах" сигнализирует о начале нового этапа противостояния в Ливане, заявил РИА Новости ливанский политический аналитик Хасан ад-Дурр. Ранее в понедельник СМИ сообщили о гибели одного из командиров элитного отряда "Ар-Ридван" в составе сил "Хезболлах" при ударе израильского беспилотника на юге Ливана. Сообщалось, что во время атаки мужчина находился в автомобиле. "Хезболлах" подтвердило гибель одного из своих военных командиров Висама ат-Тавиля в ходе израильского авианалета. "Убийство Висама ат-Тавиля является, несомненно, большим ударом и сигналом о том, что израильская сторона открыла новый этап (противостояния - ред.) в Ливане", - прокомментировал ситуацию ливанский аналитик. Под новым этапом эксперт подразумевает переход к тактике локальных операций и точечных ликвидаций членов командования "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС. "Сторонниками перехода к этому этапу выступали США после окончания первого перемирия в секторе Газа, советуя Израилю… сначала вновь занять Газу, а затем уйти, оставив буферную зону, и перейти к локальным операциям и точечным ликвидациям, таким как убийство члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури и сегодня - Висама ат-Тавиля", - пояснил он. По оценкам ад-Дурра, ликвидация ат-Тавиля "не отразится на ходе сражений и на операциях "Хезболлах". Что касается ответа ливанского сопротивления на убийство одного из своих полевых командиров, то такой ответ, по словам аналитика, "необходимо дать для сдерживания Израиля". "Ответ будет дан на поле битвы, каким именно образом это произойдет, должно решить руководство сопротивления", - сказал он. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. В субботу СМИ сообщали о налетах израильских ВВС на окрестности ливанских городов Тир и Сайда. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арури и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20231129/gaza-1912640068.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, хамас, в мире, израиль, ливан, сша, исмаил хания