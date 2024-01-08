https://ria.ru/20240108/izbienie-1920203469.html
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега - РИА Новости, 08.01.2024
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега
Уголовное дело возбуждено после того, как жительнице свердловского Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на некачественную уборку снега, по словам... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:38
2024-01-08T22:38
2024-01-08T22:38
происшествия
североуральск
жкх
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845389463_0:110:3109:1859_1920x0_80_0_0_b45b6d45a16e8ac693b9f9e82ba8dbe3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как жительнице свердловского Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на некачественную уборку снега, по словам пострадавшей, к избиению причастен руководитель городского предприятия ЖКХ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По сведениям ведомства, в начале января жительница Североуральска разместила в соцсетях фотографии сугроба, который образовался перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Поскольку его так и не расчистили, женщина установила в снежных отвалах таблички с обращением к главе города и местному жителю – руководителю одного из коммунальных предприятий города. После этого в ней связались представители компании, а сугроб возле дома был убран. "Однако, по словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли ее извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм", – следует из сообщения. Как подчеркнули в пресс-службе, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), его расследование взято на контроль прокуратурой города.
https://ria.ru/20231220/proverka-1916975463.html
североуральск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845389463_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_fc7d1268c613e226a5d42989fcfbe1db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, североуральск, жкх, россия
Происшествия, Североуральск, ЖКХ, Россия
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на плохую уборку снега