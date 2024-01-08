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Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега - РИА Новости, 08.01.2024
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22:38 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/izbienie-1920203469.html
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега - РИА Новости, 08.01.2024
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега
Уголовное дело возбуждено после того, как жительнице свердловского Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на некачественную уборку снега, по словам... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:38
2024-01-08T22:38
происшествия
североуральск
жкх
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как жительнице свердловского Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на некачественную уборку снега, по словам пострадавшей, к избиению причастен руководитель городского предприятия ЖКХ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По сведениям ведомства, в начале января жительница Североуральска разместила в соцсетях фотографии сугроба, который образовался перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Поскольку его так и не расчистили, женщина установила в снежных отвалах таблички с обращением к главе города и местному жителю – руководителю одного из коммунальных предприятий города. После этого в ней связались представители компании, а сугроб возле дома был убран. "Однако, по словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли ее извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм", – следует из сообщения. Как подчеркнули в пресс-службе, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), его расследование взято на контроль прокуратурой города.
https://ria.ru/20231220/proverka-1916975463.html
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происшествия, североуральск, жкх, россия
Происшествия, Североуральск, ЖКХ, Россия
Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега

Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на плохую уборку снега

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уборка снега. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как жительнице свердловского Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на некачественную уборку снега, по словам пострадавшей, к избиению причастен руководитель городского предприятия ЖКХ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По сведениям ведомства, в начале января жительница Североуральска разместила в соцсетях фотографии сугроба, который образовался перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Поскольку его так и не расчистили, женщина установила в снежных отвалах таблички с обращением к главе города и местному жителю – руководителю одного из коммунальных предприятий города. После этого в ней связались представители компании, а сугроб возле дома был убран.
"Однако, по словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли ее извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм", – следует из сообщения.
Как подчеркнули в пресс-службе, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), его расследование взято на контроль прокуратурой города.
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ПроисшествияСевероуральскЖКХРоссия
 
 
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