https://ria.ru/20240108/izbienie-1920203469.html

Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега

Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега - РИА Новости, 08.01.2024

Женщина заявила об избиении главой компании ЖКХ за жалобу на уборку снега

Уголовное дело возбуждено после того, как жительнице свердловского Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на некачественную уборку снега, по словам... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T22:38

2024-01-08T22:38

2024-01-08T22:38

происшествия

североуральск

жкх

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845389463_0:110:3109:1859_1920x0_80_0_0_b45b6d45a16e8ac693b9f9e82ba8dbe3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как жительнице свердловского Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на некачественную уборку снега, по словам пострадавшей, к избиению причастен руководитель городского предприятия ЖКХ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По сведениям ведомства, в начале января жительница Североуральска разместила в соцсетях фотографии сугроба, который образовался перед ее домом после того, как по улице проехала снегоуборочная техника. Поскольку его так и не расчистили, женщина установила в снежных отвалах таблички с обращением к главе города и местному жителю – руководителю одного из коммунальных предприятий города. После этого в ней связались представители компании, а сугроб возле дома был убран. "Однако, по словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли ее извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм", – следует из сообщения. Как подчеркнули в пресс-службе, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), его расследование взято на контроль прокуратурой города.

https://ria.ru/20231220/proverka-1916975463.html

североуральск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, североуральск, жкх, россия