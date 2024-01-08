https://ria.ru/20240108/issledovanie-1920125663.html

Исследование: россияне чаще совершали безрассудные поступки в 2023 году

Исследование: россияне чаще совершали безрассудные поступки в 2023 году - РИА Новости, 08.01.2024

Исследование: россияне чаще совершали безрассудные поступки в 2023 году

Россияне в прошлом году чаще совершали безрассудные поступки: оглядываясь назад, больше всего жители страны удивлялись своим спонтанным покупкам, влюбленностям... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:47

2024-01-08T09:47

2024-01-08T09:47

общество

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россияне в прошлом году чаще совершали безрассудные поступки: оглядываясь назад, больше всего жители страны удивлялись своим спонтанным покупкам, влюбленностям и ремонтам, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Только 28% россиян в 2023 году (в 2022 году - 47%) не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 8%. 4% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 4% — ремонт", - показал опрос 1,6 тысячи респондентов. А 3% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. По 2% россиян корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом. Опрометчивым решением для 2% россиян было оформление кредита. А 2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям. Также 2% не могут простить себе ссоры с окружением. Для 2% чистой воды безрассудством оказался переезд. Среди других безрассудных поступков в 2023 году россияне называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже и и приобретение домашнего животного. В ходе опроса выяснилось, что мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 31% против 26% соответственно.

https://ria.ru/20240104/znaki-1919682068.html

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общество, россия