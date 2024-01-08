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РЖД сообщили об ограничении движения поездов под Нижним Тагилом - РИА Новости, 08.01.2024
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16:55 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/intsident-1920169171.html
РЖД сообщили об ограничении движения поездов под Нижним Тагилом
РЖД сообщили об ограничении движения поездов под Нижним Тагилом - РИА Новости, 08.01.2024
РЖД сообщили об ограничении движения поездов под Нижним Тагилом
Движение поездов ограничено по станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) из-за оперативных мероприятий правоохранительных органов, сообщили РИА... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:55
2024-01-08T16:55
происшествия
нижний тагил
екатеринбург
свердловская область
свердловская железная дорога
ржд
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Движение поездов ограничено по станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) из-за оперативных мероприятий правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Хлопок произошел на железнодорожных путях под Нижним Тагилом Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве отмечали, что сейчас идут проверочные мероприятия. "Сегодня 8.01.2024 с 16:50 (14.50 мск – ред.) местного времени ограничено движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил - Гороблагодатская Свердловской железной дороги) в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами", - сообщили в РЖД. Там отметили, что возможны задержки следующих электропоездов: N7075 Екатеринбург - Бокситы ("Ласточка"); N7076 (Нижний Тагил - Екатеринбург "Ласточка"), N6865 Нижний Тагил - Серов, N6885 Нижний Тагил - Качканар, N6827 Нижний Тагил - Азиатская, N6466 Нижний Тагил - Екатеринбург, N6834 Чусовская - Нижний Тагил.
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происшествия, нижний тагил, екатеринбург, свердловская область, свердловская железная дорога, ржд
Происшествия, Нижний Тагил, Екатеринбург, Свердловская область, Свердловская железная дорога, РЖД
РЖД сообщили об ограничении движения поездов под Нижним Тагилом

РЖД: движение поездов ограничили из-за инцидента под Нижним Тагилом

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Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Движение поездов ограничено по станции Сан-Донато Свердловской железной дороги (СвЖД) из-за оперативных мероприятий правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Хлопок произошел на железнодорожных путях под Нижним Тагилом Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве отмечали, что сейчас идут проверочные мероприятия.
«
"Сегодня 8.01.2024 с 16:50 (14.50 мск – ред.) местного времени ограничено движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил - Гороблагодатская Свердловской железной дороги) в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами", - сообщили в РЖД.
Там отметили, что возможны задержки следующих электропоездов: N7075 Екатеринбург - Бокситы ("Ласточка"); N7076 (Нижний Тагил - Екатеринбург "Ласточка"), N6865 Нижний Тагил - Серов, N6885 Нижний Тагил - Качканар, N6827 Нижний Тагил - Азиатская, N6466 Нижний Тагил - Екатеринбург, N6834 Чусовская - Нижний Тагил.
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ПроисшествияНижний ТагилЕкатеринбургСвердловская областьСвердловская железная дорогаРЖД
 
 
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