"Валдай" и Фонд Вивекананды проведут первую российско-индийскую конференцию
Клуб "Валдай" и Фонд Вивекананды обсудят в Нью-Дели отношения между РФ и Индией
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв — РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Фонд Вивекананды проведут в Нью-Дели первую российско-индийскую конференцию.
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"В центре обсуждения участников двусторонней конференции встанут вопросы кризисного состояния современных международных отношений, взгляды на возможное будущее мировое устройство", — рассказали организаторы встречи.
Рабочая программа конференции рассчитана на один день и включает в себя открытую дискуссию, встречу с представителями Консультативного совета по вопросам национальной безопасности и две тематические сессии по темам тенденций трансформации мирового порядка и двусторонних отношений России и Индии.
Международный фонд Вивекананды — аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его задача состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах.
Проведение конференции на территории Индии — качественно новый этап работы Валдайского клуба на индийском направлении. Ему предшествовало подписание 1 октября 2023 года меморандума о взаимопонимании с Фондом Вивекананды. До сих пор некоторые эксперты из Индии традиционно участвовали в мероприятиях Валдайского клуба, а российские эксперты "Валдая" — в форумах в Индии. Сейчас же клуб впервые побывает в гостях у партнеров из Фонда Вивекананды.
В конференции участвуют ведущие эксперты. Так, Индию представят посол в России в 2018-2021 годах, почетный научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Венкатеш Варма, председатель Консультативного совета по вопросам национальной безопасности П. Ш. Рагхаван, бывший заместитель советника по национальной безопасности, посол в России в 2016-2018 годах Панкадж Саран; экс-министр иностранных дел Канвал Сибал и другие.
С российской стороны на конференцию, в частности, приедут председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор фонда по научной работе Федор Лукьянов, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и посол в Индии Денис Алипов.