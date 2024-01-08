https://ria.ru/20240108/indiyarf-1920119234.html

"Валдай" и Фонд Вивекананды проведут первую российско-индийскую конференцию

"Валдай" и Фонд Вивекананды проведут первую российско-индийскую конференцию - РИА Новости, 08.01.2024

"Валдай" и Фонд Вивекананды проведут первую российско-индийскую конференцию

Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Фонд Вивекананды проведут в Нью-Дели первую российско-индийскую конференцию. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:45

2024-01-08T08:45

2024-01-08T09:55

в мире

индия

россия

нью-дели

венкатеш варма

панкадж саран

андрей быстрицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155928/28/1559282861_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a646f47355c954dcaf045412bb2aefcc.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв — РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Фонд Вивекананды проведут в Нью-Дели первую российско-индийскую конференцию. "В центре обсуждения участников двусторонней конференции встанут вопросы кризисного состояния современных международных отношений, взгляды на возможное будущее мировое устройство", — рассказали организаторы встречи.Рабочая программа конференции рассчитана на один день и включает в себя открытую дискуссию, встречу с представителями Консультативного совета по вопросам национальной безопасности и две тематические сессии по темам тенденций трансформации мирового порядка и двусторонних отношений России и Индии. Проведение конференции на территории Индии — качественно новый этап работы Валдайского клуба на индийском направлении. Ему предшествовало подписание 1 октября 2023 года меморандума о взаимопонимании с Фондом Вивекананды. До сих пор некоторые эксперты из Индии традиционно участвовали в мероприятиях Валдайского клуба, а российские эксперты "Валдая" — в форумах в Индии. Сейчас же клуб впервые побывает в гостях у партнеров из Фонда Вивекананды. В конференции участвуют ведущие эксперты. Так, Индию представят посол в России в 2018-2021 годах, почетный научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Венкатеш Варма, председатель Консультативного совета по вопросам национальной безопасности П. Ш. Рагхаван, бывший заместитель советника по национальной безопасности, посол в России в 2016-2018 годах Панкадж Саран; экс-министр иностранных дел Канвал Сибал и другие. С российской стороны на конференцию, в частности, приедут председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор фонда по научной работе Федор Лукьянов, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и посол в Индии Денис Алипов.

https://ria.ru/20231230/indiya-1919111930.html

индия

россия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, россия, нью-дели, венкатеш варма, панкадж саран, андрей быстрицкий