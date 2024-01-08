https://ria.ru/20240108/indiya-1920183172.html

Индия и Россия должны повысить уровень знаний друг о друге, считает эксперт

Индия и Россия должны повысить уровень знаний друг о друге, считает эксперт - РИА Новости, 08.01.2024

Индия и Россия должны повысить уровень знаний друг о друге, считает эксперт

Индии и России необходимо повышать осведомленность друг о друге, заявил председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:00

2024-01-08T19:00

2024-01-08T19:00

в мире

россия

индия

нью-дели

фонд вивекананды

андрей быстрицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв - РИА Новости. Индии и России необходимо повышать осведомленность друг о друге, заявил председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий по итогам прошедшей в понедельник в Нью-Дели российско-индийской конференции. Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Фонд Вивекананды провели в понедельник в Нью-Дели первую российско-индийскую конференцию. Рабочая программа конференции была рассчитана на один день и включала в себя открытую дискуссию, встречу с представителями консультативного совета по вопросам национальной безопасности и две тематические сессии по темам тенденций трансформации мирового порядка и двусторонних отношений России и Индии. "Дискуссия носила характер откровенный, вместе с тем, очень конструктивный, открытый характер. Много говорили о перспективах отношений, о том, что Индия и Россия прикладывают совместные усилия <…> Мне кажется, что тут очень важно, что наши зарубежные индийские коллеги с охотой нас слушают, потому что одна из проблем, которая встречалась, это недостаток взаимной информации, что в Индии мало знают о России, а в России - об Индии", - отметил Быстрицкий. Он отметил, что, в частности, обсуждалась роль средств массовой информации в странах друг друга. "В том числе речь шла о том, каким образом сделать более достойной и удобной работу различного рода медиа, обсуждалось как делать и как развивать коррпункты. Это была не единственная тема, но речь, в том числе, шла о том, что без усиления присутствия, в том числе, индийских медиа в России, трудно рассчитывать на то, чтобы поток информации резко вырос", - сказал эксперт. Вместе с тем, он отметил, что участники прошедшей встречи не являются руководителями медиа, а лишь дают свой взгляд на этот вопрос. "Та публика, которая здесь это обсуждает - это политический истеблишмент. Они не являются руководителями медиа, чтобы принимались такие решения. Но то, что руководителям медиа расскажут о том, что эксперты, которые здесь собирались, высказались в пользу такого рода решений – в этом сомнения нет", - добавил Быстрицкий.

https://ria.ru/20240108/indiya-1920163346.html

https://ria.ru/20240108/indiya-1920157986.html

https://ria.ru/20240108/sotrudnichestvo-1920152597.html

россия

индия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индия, нью-дели, фонд вивекананды, андрей быстрицкий