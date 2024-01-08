https://ria.ru/20240108/indiya-1920157986.html
Посол отметил нацеленность России и Индии на диверсификацию торговли
Посол отметил нацеленность России и Индии на диверсификацию торговли - РИА Новости, 08.01.2024
Посол отметил нацеленность России и Индии на диверсификацию торговли
Москва и Нью-Дели нацелены на диверсификацию двусторонней торговли, заявил посол России в Индии Денис Алипов на конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:11
2024-01-08T15:11
2024-01-08T16:58
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денис алипов
венкатеш варма
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв — РИА Новости. Москва и Нью-Дели нацелены на диверсификацию двусторонней торговли, заявил посол России в Индии Денис Алипов на конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды. "Мы нацелены на диверсификацию двусторонней торговли и исправление ее огромных дисбалансов, создание благоприятных условий в области взаиморасчетов, платежных систем, страхования, логистики и стимулирование дальнейших деловых связей, приглашение индийских частных компаний для изучения емкого российского рынка и использования его неиспользованного потенциала", — сказал он.Как отметил Алипов, в прошлом году объем товарооборота между странами достиг беспрецедентных 54 миллиардов долларов, что поставило Россию в число четырех крупнейших торговых партнеров Индии.Кроме того, ожидаются новые стимулы для введения в действие международного транспортного коридора Север — Юг, морского пути Владивосток — Ченнаи и "очень интересного для Индии" участка Северного морского пути, добавил посол."Несмотря на сложные обстоятельства, российско-индийские отношения остаются многоплановыми и прочными. Нет никаких сомнений, что они будут продолжать расти, основываясь на недвусмысленном взаимном интересе и доверии, способствующих общему видению более справедливого международного порядка", — подчеркнул дипломат.По его словам, главная цель — изучить способы использования набранного импульса в рамках новых механизмов для поддержки появляющихся возможностей сотрудничества и достижения нового уровня двусторонних связей.В конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды участвуют ведущие эксперты. Так, Индию представят посол в России в 2018-2021 годах, почетный научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Венкатеш Варма, председатель Консультативного совета по вопросам национальной безопасности Пунди Ш. Рагхаван, бывший заместитель советника по национальной безопасности, посол в России в 2016-2018 годах Панкадж Саран; экс-министр иностранных дел Канвал Сибал и другие.С российской стороны на конференцию, в частности, приедут председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор фонда по научной работе Федор Лукьянов, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и посол в Индии Денис Алипов.
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в мире, экономика, россия, индия, денис алипов, венкатеш варма, панкадж саран, фонд вивекананды
В мире, Экономика, Россия, Индия, Денис Алипов, Венкатеш Варма, Панкадж Саран, Фонд Вивекананды
Посол отметил нацеленность России и Индии на диверсификацию торговли
Алипов: Россия и Индия нацелены на диверсификацию двусторонней торговли
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 янв — РИА Новости. Москва и Нью-Дели нацелены на диверсификацию двусторонней торговли, заявил посол России в Индии Денис Алипов на конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды.
"Мы нацелены на диверсификацию двусторонней торговли и исправление ее огромных дисбалансов, создание благоприятных условий в области взаиморасчетов, платежных систем, страхования, логистики и стимулирование дальнейших деловых связей, приглашение индийских частных компаний для изучения емкого российского рынка и использования его неиспользованного потенциала", — сказал он.
Международный фонд Вивекананды — аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его задача состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах.
Как отметил Алипов, в прошлом году объем товарооборота между странами достиг беспрецедентных 54 миллиардов долларов, что поставило Россию в число четырех крупнейших торговых партнеров Индии.
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Кроме того, ожидаются новые стимулы для введения в действие международного транспортного коридора Север — Юг, морского пути Владивосток — Ченнаи и "очень интересного для Индии" участка Северного морского пути, добавил посол.
«
"Несмотря на сложные обстоятельства, российско-индийские отношения остаются многоплановыми и прочными. Нет никаких сомнений, что они будут продолжать расти, основываясь на недвусмысленном взаимном интересе и доверии, способствующих общему видению более справедливого международного порядка", — подчеркнул дипломат.
По его словам, главная цель — изучить способы использования набранного импульса в рамках новых механизмов для поддержки появляющихся возможностей сотрудничества и достижения нового уровня двусторонних связей.
В конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды участвуют ведущие эксперты. Так, Индию представят посол в России в 2018-2021 годах, почетный научный сотрудник Международного фонда Вивекананды Венкатеш Варма
, председатель Консультативного совета по вопросам национальной безопасности Пунди Ш. Рагхаван, бывший заместитель советника по национальной безопасности, посол в России в 2016-2018 годах Панкадж Саран
; экс-министр иностранных дел Канвал Сибал и другие.
С российской стороны на конференцию, в частности, приедут председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий
, директор фонда по научной работе Федор Лукьянов, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и посол в Индии Денис Алипов
.
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